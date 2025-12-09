¿Por qué preocupa que USCIS cancele ceremonías de ciudadanía para decenas de inmigrantes?

Con la entrada en vigor de la política del presidente Donald Trump sobre inmigrantes de 19 países, decenas de personas enfrentan nuevas dificultades en sus peticiones migratorias, incluso enfrentan cancelaciones de ceremonias de naturalización por parte de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

“La semana pasada tuve que hacer nueve llamadas desgarradoras a clientes para comunicarles que ya no podían obtener la ciudadanía estadounidense, no por algo que hubieran hecho mal, sino por su origen”, indicó Caitlyn Lewis, directora ejecutiva del Centro Comunitario para Inmigrantes en Milwaukee, Wisconsin. “Son inmigrantes que han dedicado años a forjarse una vida, a prepararse para sus exámenes y a contribuir a nuestras comunidades. Esta política discriminatoria no solo retrasa los trámites, sino que también interrumpe el futuro de las familias y la promesa de pertenencia”.

La nueva política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ocurrió tras el ataque a dos elementos de la Guardia Nacional en Washington, D.C., por parte de Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano de Afganistán, que derivó en la muerte de Sarah Beckstrom, una de las militares.

La prohibición oficial integra a 19 países, la mayoría de África y Medio Oriente, aunque también Cuba, Haití y Venezuela, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que se podría extender a 32 países.

Además de implementarse una prohibición de viaje, la política obliga a revisar los trámites migratorios de los originarios de Afganistán, Burundi, Chad, Cuba, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Laos, Libia, Myanmar, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Turkmenistán, Venezuela y Yemen.

“No especificaré la cifra, pero son más de 30. Y el presidente sigue evaluando países”, dijo Noem en Fox News. “Si no tienen un gobierno estable, si no tienen un país que pueda sostenerse y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que personas de ese país vengan a Estados Unidos?”.

Alerta de abogados migratorios

Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés), expuso que los cambios son “ataques radicales a todo el sistema de inmigración” de los EE.UU.

“El efecto dominó de estas políticas se sentirá en cada rincón de nuestra economía y en comunidades de todo el país”, advirtió en conferencia de prensa virtual. “Estamos hablando de ceremonias de naturalización canceladas, miles de nombramientos en el USCIS y el Departamento de Estado que podrían provocar casos de asilo y ajuste de estatus, autorizaciones de trabajo acortadas arbitrariamente y categorías enteras de personas que se encuentran repentinamente en una situación inestable”.

Advirtió que la Administración Trump está generando una política basada en el prejuicio contra los inmigrantes.

“Lo que estamos viendo ahora es una política construida sobre el prejuicio y el miedo, no sobre hechos ni leyes, ni sobre una visión coherente de la seguridad pública”, expresó. “AILA está pidiendo al Congreso que garantice que USCIS, el Departamento de Estado y otras agencias cumplan fielmente con sus deberes estatutarios y deroguen de inmediato estas nuevas políticas”.

Jeremy McKinney, expresidente de AILA, lamentó que las políticas de deportaciones del actual gobierno no encuentren barreras, incluso en tribunales, pero sí aquellos procesos legales para que los inmigrantes se queden en EE.UU.:

“El mensaje es inequívoco: si el proceso te beneficia [al inmigrante], se suspende. Si te perjudica, avanza a toda velocidad”, expresó. “Puedo mencionar un caso donde la pausa no aplica en absoluto: los tribunales de inmigración. Y eso se debe a que la Administración está convirtiendo los tribunales de inmigración, que forman parte del Departamento de Justicia, en una cadena de deportaciones”.

Inmigrantes están “conmocionados”

A finales de la semana pasada, agentes federales retiraron a personas de su ceremonia de ciudadanía en Boston, Massachusetts, como parte de las nuevas políticas.

“Nuestros clientes están conmocionados porque, tras cumplir con todos los pasos para convertirse en ciudadanos de este país, fueron retirados de su ceremonia de naturalización“, indicó Liz G. Sweet, directora ejecutiva de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA). “Tras entrevistas, verificación de antecedentes, pruebas y la aprobación de un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, lo que debería haber sido un día feliz se convirtió en uno de devastación”.

Sweet calificó como “cruel” bloquear a los inmigrantes del último paso para obtener la ciudadanía, mientras Nicole Melaku, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para Nuevos Estadounidenses (NPNA) consideró que la Administración Trump aplica “tácticas de miedo”.

“La administración Trump está utilizando tácticas de miedo e intimidación para disuadir a las personas elegibles de solicitar la ciudadanía e impedir que las familias se arraiguen plenamente en esta nación que consideran su hogar”, lamentó. “Expulsar a personas al final de su proceso de inmigración legal, en lo que debería ser una ocasión de alegría, es una crueldad que se suma al caos”.

