Mujer colombiana demanda a ICE por arrestarla pese a tener solicitud de asilo 

Una mujer colombiana ha presentado una demanda federal tras ser detenida por agentes de ICE durante una cita rutinaria, a pesar de contar con un caso de asilo activo y un permiso humanitario que le permitía permanecer legalmente en el país.

La querella sostiene que la intervención de ICE constituyó una violación de protecciones federales vigentes y que la agencia actuó sin previo aviso, dejándola en riesgo inminente de deportación.

La demanda y el arresto

De acuerdo con la información contenida en la demanda presentada en el Distrito Sur de Texas, Laura Lorena Ríos-Viveros, de 28 años, acudió el 29 de octubre de 2025 a una cita anual con ICE en el Centro de Procesamiento de Montgomery, ubicado en Conroe. Según Chron, durante ese registro se le informó que su libertad condicional humanitaria había sido cancelada y que sería colocada en un procedimiento de deportación acelerada, un mecanismo que usualmente se aplica a quienes ingresan recientemente al país.

Sus abogados afirman que esta decisión fue sorpresiva y contraria a la ley, pues la normativa federal establece que el Departamento de Seguridad Nacional no puede usar la expulsión acelerada contra personas con parole humanitario que han residido continuamente en el país por más de dos años.

La demanda indica que, tras haber regresado a una cita de seguimiento días después, la joven fue detenida y trasladada al Centro de Procesamiento del Sur de Luisiana, en Basile, donde permanece bajo custodia.

El documento legal también sostiene que su entrevista, realizada en noviembre y posteriormente rechazada por un juez de inmigración, fue manejada de manera deficiente. Según la denuncia, se le impidió a su abogado participar y no se consideraron pruebas que respaldaban el temor de que la mujer enfrentaría peligro si era enviada de regreso a Colombia.

Postura oficial y razones de su arresto

Según la explicación descrita en los documentos del caso, las autoridades migratorias procedieron con la detención tras considerar que el permiso humanitario de Ríos-Viveros había sido terminado, dejándola sin un estatus válido. De acuerdo con Chron, el inicio del proceso de expulsión acelerada se basó en esa supuesta terminación, lo que habilitó a ICE a actuar conforme a sus protocolos internos.

Ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a solicitudes de comentarios, aunque los registros del caso señalan que la agencia actuó bajo el argumento de que la mujer ya no contaba con una protección migratoria vigente. No obstante, sus abogados aseguran que la agencia desconoció una orden judicial nacional que impide deportar a personas bajo libertad condicional humanitaria mientras continúa el litigio sobre esa política.

Quién es Laura Ríos-Viveros y cómo llegó a EE.UU.

Según la demanda, Ríos-Viveros es originaria de Colombia y llegó a Estados Unidos en mayo de 2022. Ese mismo día recibió parole humanitario, lo que le permitió establecerse de forma temporal en Texas mientras avanzaba su solicitud de asilo. De acuerdo con Chron, cumplió con cada paso del proceso migratorio: presentó la petición de asilo dentro del plazo legal, asistió a todas sus citas ante ICE y completó la toma de biometría requerida.

En marzo de 2024 obtuvo autorización federal para trabajar, lo que le permitió generar ingresos y sostenerse mientras esperaba una decisión sobre su caso. Los documentos de la corte no mencionan si tiene familia en el país, pero sí resaltan que construyó una vida estable y que no cuenta con historial delictivo.

Sus abogados recalcan que siempre cumplió con las citas programadas y que su residencia continua por más de dos años la coloca dentro del grupo protegido por una orden judicial que debería impedir acciones de deportación inmediata. La demanda subraya que su situación migratoria estaba amparada por esa protección al momento de su arresto.

El futuro de su caso

El juez federal que reciba la petición deberá decidir si ICE actuó en contra de la ley y de la orden judicial que protege a personas con libertad condicional humanitaria en procesos abiertos. La defensa busca frenar cualquier intento de deportación y obtener su liberación mientras continúa su trámite de asilo.