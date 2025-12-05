Corte Suprema decidirá sobre ciudadanía por nacimiento tras bloqueo de Trump

La Corte Suprema aceptó decidir sobre el bloqueo de la ciudadanía por nacimiento para ciertos extranjeros, impuesta por el presidente Donald Trump al inicio de su gobierno.

La determinación del Máximo Tribunal permitirá a la Administración Trump y a los demandantes exponer sus argumentos a favor y contra sobre la Enmienda 14 de la Constitución.

Los ministros de la Corte Suprema decidirán en junio sobre este caso, tomando en consideración el calendario anual de la presentación de argumentos y determinaciones.

La Orden Ejecutiva 14160 firmada por Trump busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, pero también para otros extranjeros, como turistas o personas con visas de no-inmigrante.

El caso Trump vs. Barbara es parte de las demandas contra la orden ejecutiva del presidente Trump. Otro caso es CASA vs. Trump, que lidera el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP).

“Es evidente que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Creemos que la Corte Suprema resolverá este asunto una vez más”, consideró Conchita Cruz, codirectora ejecutiva ASAP. “Sin embargo, el simple hecho de que este asunto se presente ante la Corte Suprema causará ansiedad y estrés a los futuros padres mientras esperan una decisión que afectará la vida de sus hijos”.

Al referirse sobre que la Corte Suprema decidirá “una vez más” sobre la ciudadanía por nacimiento, Cruz remonta a un fallo de 1857 en el caso Dred Scott versus Sandford, sobre un hombre que nació esclavizado en Virginia y posteriormente fue vendido a un cirujano del ejército a una zona donde la esclavitud estaba prohibida.

Otro caso fue en 1895, cuando los entonces jueces determinaron que la Enmienda 14 de la Constitución garantizaba la ciudadanía estadounidense a toda persona nacida en Estados Unidos, resolviendo el caso de Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres de ascendencia china.

La orden de Trump ha enfrentado varias demandas. Apenas a finales de julio, la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito la bloqueó.

“El tribunal de Distrito concluyó correctamente que es inconstitucional la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos. Estamos totalmente de acuerdo”, dice esa decisión.

Voto Latino advierte riesgos

La organización Voto Latino consideró que al aceptar el caso, la Corte Suprema deja abierto el debate sobre lo que señala la Enmienda 14 y la cancelación de ciudadanía por nacimiento ordenada por el presidente Trump,.

“El anuncio de la Corte Suprema de aceptar este caso es alarmante”, consideró la organización. “La ciudadanía por nacimiento no es una preferencia política, sino una garantía constitucional consagrada en la Decimocuarta Enmienda para asegurar que a ningún niño nacido en suelo estadounidense se le niegue su legítimo lugar en este país”.

Voto Latino considera que los jueces del Máximo Tribunal ponen, de algún modo, en duda la ciudadanía de millones de niños.

“Al aceptar el intento extremo de la Administración Trump de desmantelar esta protección constitucional, la Corte está demostrando su disposición a revisar derechos en los que generaciones de estadounidenses han confiado”, considera esa organización. “Esto atenta contra la idea misma de igualdad ante la ley y afecta desproporcionadamente a las familias latinas e inmigrantes que durante mucho tiempo han contribuido a la fortaleza de esta nación”.

El grupo también considera que si la Corte Suprema decide en contra de la ciudadanía por nacimiento estaría creando una especie de “subclase permanente de niños apátridas”, afectando familias y la estructura social.

En EE.UU viven 17.8 millones de niños con al menos un padre extranjero, indicó la organización, y el 86% de ellos nacieron en Estados Unidos.

Un reciente reporte de Migration Policy Institute reveló que al menos 5.3 millones de niños tienen al menos un padre o tutor indocumentado.