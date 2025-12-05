ICE arresta a un profesor hispano que disparó con una pistola de aire comprimido

Un profesor hispano que impartía clases en la Facultad de Derecho de Harvard fue arrestado por agentes de ICE. La razón: disparó una pistola de aire comprimido cerca del Templo Beth Zion, de la comunidad judía y ubicado en Brookline, Massachusetts.

Se trata de Carlos Portugal Gouvea, académico brasileño y profesor asociado de la Universidad de São Paulo, quien enseñó en Harvard durante el semestre de otoño. Su visa fue revocada, según informó Newsweek.

El incidente ocurrió en vísperas de ‘Yom Kippur’, uno de los días sagrados del calendario judío. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que el profesor aceptó su responsabilidad por los hechos mientras avanzaban las investigaciones.

El profesor declaró que estaba “cazando ratas”

La policía de Brookline respondió el 1 de octubre a un reporte que alertaba sobre disparos en las inmediaciones de la sinagoga.

Los oficiales encontraron al profesor escondido detrás de un árbol, portando una pistola de perdigones. Cuando fue cuestionado, Gouvea aseguró que estaba “cazando ratas”.

Los disparos generaron preocupación inmediata entre los congregantes cercanos, quienes de inmediato se encerraron en sus casas. Uno de los perdigones incluso terminó rompiendo la ventana de un vehículo estacionado.

Autoridades descartan que haya sido un ataque antisemita

Las primeras versiones llevaron a especulaciones sobre posibles motivaciones antisemitas. Sin embargo, tanto la policía de Brookline como el propio Templo Beth Zion aclararon que, con la información disponible, no había evidencia que apuntara a un ataque con carga de odio.

En su comunicado oficial, la policía señaló: “No hay motivos para creer que se trató de un evento antisemita y, por lo que nos dijo inicialmente, el individuo no sabía que vivía al lado de una sinagoga y que estaba disparando su pistola de aire comprimido al lado de una sinagoga, ni que se trataba de una festividad religiosa”.

El templo también emitió su postura, afirmando que “era potencialmente peligroso usar una pistola de aire comprimido en un lugar tan poblado, pero no parece haber sido alimentado por el antisemitismo”.

