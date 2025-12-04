VIDEO: ICE detiene a ciudadana estadounidense y la libera tras reconocer error

Agentes de ICE, CBP y la Patrulla Fronteriza protagonizaron un tenso operativo en los Cayos de Florida que terminó con la detención de una mujer estadounidense, pese a que en repetidas ocasiones gritó que era ciudadana. El incidente, captado en video por un periodista del Miami Herald, muestra el momento en que los federales la sacan a la fuerza de un Toyota Corolla blanco y la obligan a tirarse al suelo antes de esposarla.

“¡Soy ciudadana estadounidense, por favor, ayúdenme! Esto es injusto. ¿Por qué me hacen esto?”, se escucha decir a la mujer, visiblemente desesperada, mientras varios agentes rodean el vehículo. Minutos después, y tras revisar la licencia de conducir que permanecía dentro del auto, los oficiales confirmaron que efectivamente era ciudadana y la dejaron en libertad sin presentar cargos.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la mujer se negó a bajar la ventanilla o identificarse durante la parada de tráfico. Un portavoz indicó además que el auto que conducía estaba registrado a nombre de un “extranjero indocumentado” y que ella ignoró “repetidas órdenes legales” para cooperar con los agentes.

Sin embargo, la agencia evitó explicar bajo qué criterios estaban deteniendo vehículos ese día. “No podemos entrar en detalles sobre lo que vamos a buscar”, fue la única respuesta a las preguntas sobre el operativo.

ICE detain U.S. citizen woman driving to work—dressed in full medical scrubs.



"I’m a U.S. citizen, please help me!" she cries. "Why are you doing this to me?"



Woman was dragged out of car, tackled to ground & handcuffed.



Agents finally checked driver's license to prove her… pic.twitter.com/ItioYM5xzP — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) December 3, 2025

La intervención formaba parte de un despliegue mayor que, según autoridades, se mantuvo activo entre las 7:00 a.m. y las 11:00 a.m. en el área de Rowell’s Waterfront Park, cerca de la milla 104.5. Conductores que transitaban por la zona reportaron retrasos y señalaron que los agentes pedían avanzar sin detenerse cuando las filas crecían por curiosos que reducían la velocidad.

El incidente ocurre en medio de un aumento notable de la vigilancia migratoria en los Cayos, donde en los últimos días se han realizado varias redadas. Solo esta semana, catorce “extranjeros indocumentados” fueron arrestados, algunos con antecedentes penales por violencia doméstica, agresión, porte ilegal de armas, y reingreso ilegal al país, según CBP.

Aun así, las autoridades federales no han ofrecido una explicación clara sobre por qué una ciudadana estadounidense terminó en el pavimento, esposada y retenida temporalmente durante un operativo que, en principio, buscaba a inmigrantes con órdenes de arresto o historial criminal.

Lo que sí reconocen es que estos despliegues se han intensificado desde el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración Trump, y que la zona de Cayo Largo se ha convertido recientemente en un “área de interés”, donde continuarán las operaciones en las próximas semanas.

