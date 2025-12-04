Iglesias en EE.UU. recrean soldados romanos como agentes de ICE en sus nacimientos

Varias iglesias en Estados Unidos han decidido modificar sus tradicionales nacimientos navideños para abordar, desde una mirada crítica, las políticas migratorias del país.

Las intervenciones, que incluyen referencias directas a operativos de ICE y a la separación de familias, han generado reacciones encontradas entre feligreses y líderes religiosos. De acuerdo con reportes locales, estas exhibiciones buscan conectar el relato bíblico con experiencias actuales de migrantes y refugiados.

La iglesia St. Susanna, en Dedham (Massachusetts), y su pesebre vacío

En Massachusetts, la parroquia St. Susanna optó por retirar por completo las figuras tradicionales del nacimiento y reemplazarlas con un escenario vacío marcado con carteles que decían: “ICE estuvo aquí”. Según medios locales, la intervención pretendía representar la ausencia forzada de la Sagrada Familia como un reflejo de lo que viven muchas familias migrantes que enfrentan procesos de detención o deportación.

This is disgusting.



Saint Susanna Parish in Massachusetts is displaying a Nativity scene with an empty manger and a sign that reads, “ICE was here,” along with contact info for a group that monitors local immigration enforcement.



Stop using our religion for your activism. pic.twitter.com/c1JabTkXjx — CatholicVote (@CatholicVote) December 4, 2025

El reverendo Stephen Josoma, creador de la propuesta, explicó que cada año buscan que el pesebre dialogue con las realidades contemporáneas. Según declaró a Newsweek, ven similitudes entre la historia bíblica y la incertidumbre que afrontan hoy las familias migrantes. Agregó que muchos feligreses han reportado operativos cerca de escuelas y parroquias, lo que ha incrementado el temor incluso entre quienes cumplen todos los requisitos legales.

Las reacciones en Dedham han sido intensas. De acuerdo con WCVB, algunos residentes consideraron que la instalación era provocadora y que desviaba la atención del mensaje navideño. Sin embargo, Josoma defendió la acción señalando que la justicia social es un principio central de su iglesia y que la comunidad ha acompañado a más de diez familias refugiadas desde 2018.

Lake Street Church, en Evanston (Illinois), y su Niño Jesús con bridas

En Evanston, Illinois, Lake Street Church instaló un nacimiento que muestra al Niño Jesús con bridas en las muñecas, una imagen concebida para denunciar la separación de familias en centros de detención migratoria. De igual manera, colocaron soldados romanos ataviados con la clásica indumentaria además de elementos propios de agentes de ICE como un chaleco, pasamontañas y gafas oscuras.

Según NBC Chicago, la iglesia se inspiró en un caso ocurrido en su propia ciudad, donde un menor habría sido sujetado de esta manera durante un proceso migratorio.

Nativity Display at Left-Wing Church Includes Zip-Tied Baby Jesus, Roman Soldiers as ICE Agents



Disgusting!

What kind of church would do this?

Do not use Christ for propaganda! 😉



From the article:



A left-wing church in Illinois put out a Nativity scene with a zip-tied baby… pic.twitter.com/3Uz56sZEej — NWRain-Judi (@RYboating) December 2, 2025

El reverendo Michael Woolf explicó que la intención es recordar que Jesús, según el propio relato bíblico, tuvo que huir de la persecución y convertirse en refugiado. Para Woolf, colocar al Niño Jesús en una situación de vulnerabilidad extrema permite a los visitantes reflexionar sobre cómo las políticas actuales afectan a quienes llegan al país buscando protección.

De acuerdo con Newsweek, Woolf ha sido una voz activa contra los operativos migratorios en Chicago y recientemente fue detenido en una protesta frente a un centro de detención de ICE. La instalación del nacimiento, afirmó, es una extensión de ese compromiso y una invitación a que la comunidad confronte realidades que normalmente permanecen invisibles.

Continúa leyendo:

Gobierno de Trump desplegó agentes en Nueva Orleans para la detención de inmigrantes

Población inmigrante en EE.UU. ya sufre las consecuencias de suspensión de procesos migratorios

AI denuncia “tortura y desapariciones” en Alligator Alcatraz y Krome North, en Florida





