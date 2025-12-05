Los inmigrantes han dejado de asistir a iglesias hispanas ante el temor de ser deportados

Los resultados de una encuesta llevada a cabo por Lifeway Research revelaron que los inmigrantes han dejado de asistir a iglesias hispanas a consecuencia del miedo que les surge de ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de deportarlos.

Como parte del sondeo, donde también participaron Exponential y Church Planting Leadership Fellowship, organizaciones ligadas a asuntos religiosos, se consultó a 300 líderes de iglesias hispanas fundadas en los últimos años.

En la mayoría de los casos, estas personas coincidieron en señalar que la política antinmigrantes impulsada por el gobierno federal ha modificado la dinámica de sus feligreses, pues un amplio sector de ellos han dejado de congregarse en las iglesias debido al temor que les genera la posibilidad de ser detenidos operativos sorpresa a cargo de ICE.

En este sentido, 35% de las iglesias hispanas en EE.UU. reportan una disminución en la asistencia presencial a sus servicios, lo cual se justifica ya que 90% de los asistentes a estas congregaciones son hispanos en su mayoría inmigrantes de primera generación.

Ante la incertidumbre generada por las deportaciones, muchos de estos inmigrantes no han logrado conservar sus empleos y esto también afecta directamente a las iglesias, pues 34% reportan una disminución de ofrendas o limosnas aportadas por los devotos.

La inasistencia de inmigrantes en las iglesias hispanas se refleja en su baja recaudación de ofrendas o limosnas que antes percibían. (Crédito: Jessie Wardarski / AP)

Otro dato interesante arrojado por la encuesta es que 91% de los pastores también son latinos y tres de cada cuatro incluso nacieron fuera de Estados Unidos.

El estudio también indica que las congregaciones asentadas principalmente en Texas, Florida y California, son donde más ha disminuido la asistencia de inmigrantes.

Un punto a tomar en cuenta es que el 58% de los líderes religiosos consultados aseguró que en las iglesias hispanas no se ofrecen servicios de ayuda a inmigrantes sobre cómo hacerle frente a la nueva posición asumida por el gobierno al presionarlos a abandonar el país por su propia cuenta y así evitar ser detenidos para lograr el mismo objetivo.

Aunque no existe una denuncia registrada donde se mencione que ICE haya ingresado a una iglesia hispana en busca de inmigrantes, algunos extranjeros carentes de estatus legal reconocen sentir temor cuando llegan a ver a sus agentes muy cerca de las congregaciones a donde solían asistir.

