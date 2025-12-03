Pastor amenaza a una mujer con denunciarla ante ICE por un puesto de estacionamiento

Un video viral en Reddit generó controversia en San Diego al mostrar a un pastor presuntamente amenazando con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un acto considerado una de las amenazas de ICE más comentadas del mes. La grabación levantó preocupación sobre el uso de tácticas de intimidación migratoria en disputas cotidianas.

El episodio ocurrió frente a la Iglesia Bautista Misionera New Shiloh y reavivó el debate sobre el incremento de los operativos de deportación en EE.UU., así como el temor generalizado en las comunidades inmigrantes en riesgo. Newsweek intentó contactar al templo, pero no obtuvo respuesta en medio de la atención mediática creciente.

El video, grabado por la mujer involucrada, circuló inicialmente en un subreddit asociado con incidentes con agentes de inmigración y reportes de detenciones por ICE. Aunque su origen exacto es incierto, el contenido se volvió referencia inmediata entre usuarios que monitorean casos de abuso o amenazas relacionadas con estatus migratorio.

Las imágenes, captadas el 30 de noviembre, muestran a la mujer discutiendo con un hombre identificado como pastor, avivando críticas sobre el comportamiento de líderes religiosos en situaciones tensas. El material se convirtió rápidamente en un ejemplo de conflictos con tintes migratorios y de discriminación en disputas de estacionamiento.

Tensiones por amenazas de deportación en medio de políticas estrictas

El breve clip muestra a ambos junto a un automóvil en la vía pública, y registra el momento en que el pastor sugiere llamar a ICE para denunciarlos, lo que encendió reacciones frente al uso de amenazas de deportación. La escena se sumó al creciente interés público por la aplicación de leyes migratorias, especialmente en casos cotidianos.

La mujer responde cuestionando la acción y afirma tener documentos legales, exponiendo así la frecuencia con la que personas con estatus regularizado también enfrentan intimidación basada en migración. El texto que acompaña el video asegura que el pastor salió del templo alegando obstrucción de vía, un conflicto que escaló en una disputa viral en redes sociales.

Tras la difusión del clip, la iglesia recibió una oleada de reseñas negativas en Yelp, donde internautas criticaron el comportamiento mostrado en la grabación. Estas reacciones reflejan cómo los casos de conductas discriminatorias y los abusos verbales relacionados con inmigración generan rechazo inmediato en plataformas públicas.

Un usuario señaló que resultaba desalentador ver a un líder religioso recurrir a amenazas de deportación, un comportamiento incompatible con los valores espirituales y la protección de comunidades vulnerables. Otro expresó que la grabación mostraba un acto incompatible con la ética pastoral y la seguridad en espacios religiosos.

Hasta el momento, la Iglesia Bautista Misionera New Shiloh no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido, dejando sin respuesta las críticas sobre el manejo del incidente. Mientras tanto, el caso continúa alimentando debates sobre el uso de amenazas de ICE en disputas locales y sobre el impacto de los operativos migratorios en la vida diaria.