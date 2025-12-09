Arrestan a inmigrante frente a su esposo con cáncer, luego de su entrevista para la Green Card

Viktoriia Bulavina, una mujer ucraniana de 46 años que llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra, fue detenida el pasado 4 de diciembre en la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en San Diego.

Su arresto ocurrió justo después de concluir la entrevista para solicitar su tarjeta de residencia permanente o Green Card.

Además, se produjo frente a su esposo, de nombre Victor Korol, un ciudadano estadounidense que actualmente enfrenta un tratamiento contra el cáncer.

Un arresto desconcertante cuando “todo estaba bien”

De acuerdo con Korol, que declaró a Newsweek, la cita con USCIS transcurrió con aparente normalidad: ambos respondieron preguntas durante aproximadamente una hora y entregaron toda la documentación requerida.

Incluso, al finalizar la oficial les dio una señal positiva antes de abandonar la sala.

“Tuvimos esa entrevista con la oficial de inmigración durante aproximadamente una hora… Dijo que todo estaba bien, que todo iba a salir bien, pero dijo: ‘Necesito salir, disculpen’”, contó.

Minutos después, regresó acompañada de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes anunciaron que Bulavina sería detenida. El esposo recuerda el momento como una situación desconcertante: “Salió de la sala, regresó con dos personas de ICE y dijeron que iban a detener a mi esposa”.

Abogados les habían alertado sobre arrestos de ICE en la misma oficina

Bulavina llegó al país en septiembre de 2022 bajo el programa “Unidos por Ucrania”, implementado durante la administración Biden para ofrecer protección humanitaria tras la invasión rusa. En octubre del año siguiente solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS), aprobado en junio de 2024 y válido hasta abril de 2025.

En noviembre de 2024 contrajo matrimonio con Victor Korol, y en enero de 2025 iniciaron el proceso para obtener la Green Card. De acuerdo con su equipo legal, su extensión de TPS seguía pendiente y USCIS no había solicitado documentación adicional.

Sin embargo, días antes de la entrevista, abogados de la organización Pathways to Citizenship alertaron a la pareja sobre la reciente detención de otros solicitantes en la misma oficina de campo de San Diego. Aun así, confiaban en que no habría problemas debido al estatus vigente de Bulavina.

Korol relató que la experiencia ha sido devastadora para su familia: “No quieres creer que le esté pasando a ella y a nosotros”, comentó, señalando que entre ambos crían a cinco hijos.

La abogada Solana Beach, de Pathways to Citizenship, denunció públicamente la detención:

“Esta mujer hizo todo bien… No hay justificación para detenerla y separarla de su familia, especialmente mientras su esposo lucha contra el cáncer”, expresó.

Te puede interesar:

· Agentes de ICE entran a la fuerza en una casa de alquileres y arrestan a 4 inmigrantes (Videos)

· ICE busca deportar a hondureño sospechoso de apuñalamiento en un tren de Charlotte

· Cómo funciona ‘ALMA’, la aplicación que alerta a tus contactos al ser detenido por ICE