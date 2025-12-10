Solicitante de Green Card es detenido mientras se dirigía a un evento musical 

Juan Antonio Nevarez-Porras, residente de Las Cruces y solicitante de una Green Card, fue detenido por agentes federales en el Aeropuerto Internacional de El Paso durante el Día de Acción de Gracias. De acuerdo con Newsweek, viajaba con su hijo de 16 años rumbo a Nashville para asistir a una celebración familiar.

La detención ocurrió pese a que el hombre contaba con una visa de trabajo vigente, emitida en marzo de este mismo año. Según el medio, el arresto tomó por sorpresa tanto a él como a su familia, quienes defendían que su proceso migratorio estaba en orden.

El arresto en el aeropuerto

Según Newsweek, Nevarez-Porras fue marcado inicialmente por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entregado después a la Patrulla Fronteriza y posteriormente transferido a ICE. Su cuñado, el músico country Frank Ray, explicó al medio que el viaje tenía como propósito asistir al centenario del Grand Ole Opry y ver su actuación durante el evento.

El detenido fue puesto bajo custodia por el TSA, para luego llevarlo a la Patrulla Fronteriza y finalmente con ICE. Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

El hijo del detenido, ciudadano estadounidense, presenció todo el procedimiento. Newsweek señala que el menor fue retenido brevemente por la Patrulla Fronteriza antes de ser entregado a un familiar. La familia relata que el trato recibido por parte de los agentes en el aeropuerto fue hostil, aunque la interacción posterior con ICE habría sido más respetuosa.

La postura oficial de las autoridades

La versión gubernamental difiere de la narrada por la familia. De acuerdo con Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que Nevarez-Porras contaba con antecedentes criminales previos, entre ellos agresión, asalto, allanamiento de morada y conducta desordenada.

El DHS también sostuvo que el hombre había ingresado de manera irregular al país en 2006 a través de Columbus, Nuevo México, y subrayó que una autorización de empleo no equivale a un estatus migratorio legal. Para las autoridades, estos elementos justificaban el procedimiento seguido durante su detención.

La vida de Juan Antonio y el impacto en su familia

Nevarez-Porras, de 40 años, trabajaba como capataz en Renegade Construction desde 2016, según Newsweek. El medio señala que vivía con su esposa y sus cuatro hijos, quienes han quedado profundamente afectados por su detención. Su esposa describió que él enfrenta el proceso “triste, asustado y desesperado”, mientras la familia intenta entender lo ocurrido.

La esposa también explicó que el cargo de allanamiento de morada registrado en 2023 fue, en su opinión, un incidente fortuito donde Juan Antonio “estuvo en el lugar equivocado”. Su cuñado añadió que el caso refleja, a su juicio, las dificultades del sistema migratorio para quienes buscan regularizarse aun cumpliendo los requisitos.

Qué ocurrirá con su caso

De acuerdo con Newsweek, Nevarez-Porras permanece recluido en el Centro de Procesamiento de Otero, en Nuevo México, mientras se determina su futuro migratorio. Su familia indicó que podría programarse una audiencia en enero de 2026, aunque aún no existe confirmación oficial de esa fecha.

Continúa leyendo:

Ecuatorianos encabezan lista de detenidos en Nueva York durante operativos “discriminatorios” de ICE

Kristi Noem está molesta con Zohran Mamdani por aconsejar a los inmigrantes sobre cómo evadir la ley

Efectos de redadas de ICE en desempeño académico de estudiantes de Los Ángeles





