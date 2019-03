Cómo renovar la licencia de conducir por Internet en California

¿Calificas para renovar tu licencia en linea?

Renovar una licencia de conducir no es algo que todos amemos realizar, pues las largas filas de espera en el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) llegan a ser estresantes y, en muchas ocasiones, tenemos que poner nuestra rutina de trabajo o escuela en espera para poder ir y renovar la necesitada tarjeta. Sin embargo, ¿sabias que tu puedes renovar tu licencia en linea y desde la comodidad de tu casa o trabajo? Aquí te explicamos cómo.

En California tu puedes renovar tu licencia de conducir siempre y cuando: uses las versiones de Internet recomendadas por el DMV (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera o Safari), crees una cuenta en linea en este link, si no has creado una antes; seas la persona que dices que eres, en otras palabras, no puedes renovar la licencia de alguien más; y siempre y cuando no te hallas cambiado de dirección.

No puedes renovar tu licencias si deseas cambiar tu nombre, dirección y género, tendrás que ir a la oficina del DMV para realizar eso.

Tampoco puedes puedes renovar tu licencia en linea si quieres obtener una REAL ID por primera vez, una licencia comercial, una identificación de la tercera edad o una licencia o identificación sin costo.

Si aun no has actualizado tu licencias de manejo a una REAL ID, te aconsejamos llevarlo a cabo lo más pronto posible, ya que a partir de octubre del 2020 no podrás utilizar las licencias o identificación estándar de California para abordar un avión o entrar a un edificio federal. Puedes encontrar todo lo que necesitas para tramitar tu REAL ID aquí.

Inmigrantes indocumentados en California con la licencia AB 60 no pueden obtener una REAL ID.

Si calificas para la renovación en linea, puedes acceder a este link, para luego contestar unas preguntas y pagar por tu renovación de licencia. Los precios por renovación son de $36 para licencias de manejar y de $31 para identificaciones.

Tu licencia debe de llegar a ti en un marco de 10 días. Si tu documento se espira antes de este periodo, puedes descargar un permiso temporario en la confirmación de tu recibo, justo después de pagar. OJO: si no descargas este permiso al recibir tu recibo y cierras o sales de la página web, no lo podrás volver a cargar y tendrás que ir al DMV en persona para pedir asistencia.

