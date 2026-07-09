Fuegos artificiales ilegales provocan pérdida de un hogar en San Bernardino

A causa de los fuegos artificiales ilegales, una familia perdió todas las pertenencias en San Bernardino, que ahora deben afrontar la pérdida de un hogar que les había pertenecido durante cuatro décadas.

La desesperación de los residentes de un vecindario de San Bernardino fue captada en un video cuando intentaban apagar el fuego que se desató en la vivienda de la familia Scott, en un incendio que inició en el patio trasero durante los festejos del fin de semana feriado del 4 de julio.

“Eso es todo lo que nos queda: recuerdos e historias“, declaró Tawnya Scott, después de perder la casa en la que vivió durante 40 años.

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“No te das cuenta hasta después, y entonces piensas: ‘Estamos bien, pero, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos con la ropa y la comida? ¿A dónde vamos a ir?’“, agregó.

Sospecha de pirotecnia ilegal

De acuerdo con el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino, el fuego comenzó aproximadamente a las 8:30 p.m. del domingo 5 de julio.

Cuando los bomberos llegaron, la vivienda estaba completamente envuelta en llamas, mientras el fuego se había extendido al garaje de una casa vecina.

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Uno de los vecinos, Leo Davis, dijo que estaba descansando en su recuperación de una cirugía cuando alguien llamó a la puerta de su casa.

“Cuando salí, vi humo, me acerqué a la entrada y vi su garaje en llamas. Pensé: ‘¡Dios mío, mi garaje será el siguiente!“, expresó.

Los miembros de la familia Scott ahora intentan reconstruir lo que queda de sus vidas. A pesar de lo sucedido, aseguran estar agradecidos de que todos hayan sobrevivido.

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“Me siento mal por mi madre porque tiene una discapacidad y perdió la casa de su madre por la negligencia de otras personas. Hay leyes y normas que deben cumplirse”, aseguró Tawnya Scott.

A pesar de que los vecinos aseguran que el incendio fue ocasionado por fuegos artificiales ilegales, las autoridades de San Bernardino no han realizado arrestos.

Incidentes durante el fin de semana feriado

En condados del sur de California está prohibida la posesión, transporte, venta y uso de fuegos artificiales, cuya actividad en las comunidades se incrementa en el verano, sobre todo con motivo de los festejos del Día de la Independencia.

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Durante el fin de semana feriado, en el sur de California ocurrieron varios incidentes relacionados con pirotecnia ilegal, como la muerte de una mujer en Chino, condado de San Bernardino, y el arresto de cientos de menores y adultos jóvenes en Newport Beach, condado de Orange.

El Departamento de Bomberos de San Bernardino informó que el incidente de este domingo se mantiene bajo investigación.

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