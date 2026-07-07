Fuegos artificiales ilegales del 4 de julio en Los Ángeles fueron visibles desde el espacio

Los fuegos artificiales ilegales que fueron detonados la noche del 4 de julio en Los Ángeles fueron tan brillantes que eran visibles desde el espacio, de acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA).

La agencia federal compartió en las redes sociales las vistas espectaculares que fueron captadas la noche del 4 de julio desde la Estación Espacial Internacional mientras orbitaba sobre el sur de California.

The International Space Station orbited over Los Angeles on July 4th as America marked 250 years of independence with a burst of fireworks lighting up the city below ? a celebration so bright it reached all the way to space! pic.twitter.com/SMCXTFYRjD — International Space Station (@Space_Station) July 6, 2026

“¡Una celebración tan brillante que llegó hasta el espacio!“, publicó la NASA en su cuenta oficial de la red social X.

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Las imágenes, impresionantes desde la Estación Espacial Internacional, que orbita a una altitud aproximada de 250 millas (unos 400 kilómetros), pusieron en evidencia la gran actividad de pirotecnia ilegal que se detona en el área de Los Ángeles y en el sur de California.

Durante el fin de semana festivo por el Día de la Independencia, una mujer falleció y varias más resultaron heridas, entre ellas un niño, por la explosión de fuegos artificiales ilegales en la ciudad de Chino.

En Newport Beach, condado de Orange, 402 personas fueron arrestadas después de que menores y adultos jóvenes provocaran situaciones peligrosas, según informaron las autoridades municipales.

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Algunos de los incidentes en Newport Beach estuvieron involucrados en el uso de pirotecnia ilegal, con el lanzamiento de morteros explosivos que detonaban cuando eran proyectados contra los agentes de la policía y la multitud.

Se informó que el Departamento de Bomberos de Newport Beach respondió a 102 incidentes de emergencia, que incluyeron 10 incendios, tan solo el 4 de julio.

El humo de los fuegos artificiales ilegales provocó el domingo 5 de julio una mala calidad del aire en algunas zonas del sur de California, condiciones que persistieron hasta la noche.

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En la ciudad de Los Ángeles es ilegal poseer o disparar fuegos artificiales, incluyendo bengalas, petardos, cohetes, fuegos artificiales aéreos y los llamados fuegos artificiales “seguros”.

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