Más de 400 personas arrestadas en festejos del 4 de julio en el condado de Orange

Más de 400 personas fueron arrestadas durante las celebraciones del 4 de julio en el condado de Orange.

El Departamento de Policía de Newport Beach (NBPD) informó el arresto durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo de 402 personas, la mitad de ellas detenidas en un solo incidente que ocurrió en la península de Balboa.

Las autoridades hicieron públicas imágenes de varios incidentes, en los que se observaron fuegos artificiales que explotaron cerca del suelo en medio de un gran grupo de personas.

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Los festejos del 4 de julio atrajeron a miles de personas al área de Newport Beach, y las publicaciones en las redes sociales provocaron que una gran afluencia de jóvenes se reuniera en la zona del muelle de Newport Beach en un corto tiempo.

El Departamento de Policía de Newport Beach dijo que, cuando el enorme número de menores y adultos jóvenes invadió la zona, la situación se salió de control rápidamente, en medio de fuegos artificiales, carreteras bloqueadas, pleitos y el saqueo de un supermercado Pavilions.

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Según las autoridades, algunos de los presentes lanzaron pirotecnia hacia la multitud y directamente contra los oficiales. Al parecer, uno de los agentes fue alcanzado por un proyectil de mortero.

“Tras la declaración de reunión ilegal, más de 350 oficiales del Departamento de Policía de Newport Beach y de 17 agencias policiales regionales trabajaron para despejar la zona, dispersar a la multitud, restablecer el acceso de emergencia y proteger a los residentes y visitantes“, dijo el NBPD en un comunicado.

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Durante el periodo comprendido entre la medianoche del 3 de julio y las 6:00 a.m. del domingo 5 de julio de 2025, los agentes de la policía de Newport Beach arrestaron a 60 personas, en comparación con las 402 que fueron detenidas este año.

El NBPD informó que, aproximadamente 200 de las personas detenidas durante el fin de semana festivo se encontraba cerca de 28th Street después de negarse repetidamente a acatar las órdenes legales de dispersión.

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