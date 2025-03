Pareja hispana enfrenta riesgo de deportación tras vivir 35 años en el sur de California

Una pareja inmigrante de Colombia enfrenta el riesgo de ser deportados después de una vida de 35 años en el sur de California y alejarse de sus hijas y nietos

Después de varias semanas, tres hermanas están devastadas desde que sus padres, Gladys y Nelson, fueron detenidos por autoridades cuando acudieron a una cita de inmigración.

“Nunca piensas que te podría pasar a ti y que me arrebataron a mis padres de esa manera. Esto pasó el 21 de febrero. Ni siquiera sabía que tenían la cita y ni siquiera me despedí de mi papá esa mañana. No pude despedirme de ellos”, dijo a la cadena KTLA Gabby González, hija de la pareja de inmigrantes.

Hace 35 años, Nelson y Gladys González llegaron a Estados Unidos procedentes de Colombia sin documentación migratoria. La pareja hispana se estableció en el Condado de Orange, en Newport Beach, donde comenzaron su nueva vida como familia, con tres hijas y un nieto.

Nelson y Gladys están entre los miles de inmigrantes indocumentados que acuden regularmente ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para encontrar alternativas que les permitan permanecer en el país de forma legal.

De acuerdo con las hijas de la pareja hispana, sus padres fueron puestos bajo custodia cuando acudieron a su cita con IRS y posteriormente fueron enviados, esposados, a un centro de detención.

“Los esposaron por las muñecas y los tobillos, los trataron como delincuentes antes de llegar a esos centros de detención”, expresó Stephanie González.

“Lo único que les dijeron fue que extendieron su estadía, a pesar de que todos los años han tenido permiso para estar aquí y son ciudadanos respetuosos de la ley que se presentan y cumplen con su deber de presentarse en inmigración”, agregó.

Stephanie mencionó que lo único que manifestaron es que no se estaban escondiendo y tampoco se dedicaban a hacer cosas malas.

Nelson y Gladys González están entre los inmigrantes indocumentados que se han visto afectados por las órdenes del presidente Donald Trump, que tiene el propósito de aumentar los arrestos y deportaciones en Estados Unidos.

“Soy una hija orgullosa de padres inmigrantes. Les agradezco mucho que hayan venido aquí, que hayan empezado desde cero y nos hayan dado la mejor vida que jamás hubiéramos imaginado. Solo queremos que se sientan orgullosos”. expresó Gabby González.

De acuerdo con sus familiares, Nelson y Gladys estuvieron detenidos en el centro de detención de Adelanto, en el Condado de San Bernardino, antes de ser enviados a una instalación en Arizona, desde donde su madre se pudo comunicar con ellas.

Las hermanas González tienen confianza en su fe para que la situación migratoria de sus padres se resuelva de forma positiva, y quedarían devastadas si se ordena su deportación a Colombia.

La familia creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo económico para pagar los gastos legales, así como para ayudar a Nelson y Gladys por si necesitan reconstruir su vida en Colombia.

