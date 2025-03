Hispano votó por Trump y fue detenido por ICE

Jensy Machado es ciudadano estadounidense naturalizado, pero fue detenido durante una redada de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte del plan de deportaciones masivas.

Machado no sólo se molestó por haber sido detenido cuando los agentes de ‘La Migra’ no le creyeron que era ciudadano, sino que él voto por el presidente Donald Trump, quien aplica un plan de deportaciones masivas, por lo que ahora se arrepiente de su voto.

El residente Lomond Drive, en Manassas, al norte de Virginia, iba en su auto cuando los agentes lo detuvieron.

“Le dije al oficial que si podía darle una identificación, pero me dijo que mantuviera las manos en alto, que no me moviera. Después de eso, me dijo que saliera del auto y me pusiera las esposas”, dijo a NBC4 y Telemundo.

Agregó que uno de los agentes federales le preguntó cómo había ingresado a Estados Unidos y si estaba esperando una cita en un tribunal sobre su caso migratorio, pero Machado le dijo que era ciudadano.

“Le dije que era ciudadano estadounidense, y miró a su otro compañero como, ya sabes, sonriendo, como diciendo, ¿puedes creer a este tipo? Porque le preguntó al otro tipo, ‘¿Le crees?’”, compartió el hispano.

Machado se dirigía al trabajo junto con otros dos hombres, apenas se había retirado unos metros de su casa, cuando los agentes de ICE rodearon su camioneta.

“Todo fue muy rápido”, expresó.

Los oficiales buscaban a una persona en particular, pero Machado les dijo que él no era tal persona y no conocía a nadie con tal nombre.

Los agentes determinaron quitarle las esposas a Machado, luego de que éste les mostró su licencia de conducir, algo que se ofreció desde el inicio a hacer, sin que le fuera permitido.

El reporte indica que los otros dos hombres fueron detenidos, pero desconoce el caso de cada cual, aunque lamentó que ICE esté realizando operaciones de esta forma y expresió su decepción sobre Trump.

“Voté por Trump en la última elección, pero, porque pensé que iban a ser cosas, ya sabes… ir en contra de los criminales, no de todos los hispanos”, lamentó.

Las autoridades migratorias, incluido el zar de la frontera, Tom Homan, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han confirmado que las operaciones de ICE incluyen a cualquier inmigrante indocumentado, debido a que la Administración Trump considera a estas personas “criminales”, al violar las leyes migratorias.

