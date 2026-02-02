Hispanos arrestados en Orange por sospecha de integrar una red criminal internacional

Tres hispanos fueron arrestados por su presunta relación con una red criminal internacional como sospechosos de robo a domicilio en el condado de Orange.

Los sospechosos fueron identificados como John Brayan Soliz-Reinoso, de 32 años y residente de Reseda; Francisco Alegría, de 32 años, también residente de Reseda, y Daniel Mejía-Reinoso, de 22 años y residente de Northridge.

El Departamento de Policía de Irvine informó que los oficiales buscan a un cuarto sospechoso, todavía no identificado.

Las agencias de policía de Irvine y Newport Beach unieron sus esfuerzos para identificar y arrestar a los posibles criminales, quienes, al parecer tenían como objetivo para sus atracos a las zonas residenciales de las laderas.

Según los detectives, los sospechosos vivían en el área de Los Ángeles y viajaban hacia el sur con el propósito de cometer sus delitos.

Las autoridades no han dicho el número de robos que podrían estar vinculados con este grupo criminal debido a que su investigación se mantiene activa, aunque adelantaron que son varios.

El arresto de los tres hispanos ocurre pocos días después de que el Departamento de Policía de Newport Beach emitiera una advertencia sobre posibles robos en los vecindarios de las laderas.

Las recientes alertas de Newport Beach detallaron puertas corredizas de vidrio rotas, mosquiteros cortados, dormitorios principales saqueados, así como joyas, bolsos y dinero en efectivo robados.

“A estos grupos les gusta asaltar viviendas en zonas residenciales“, expresó el agente Ziggy Azarcon, del Departamento de Policía de Irvine.

“Se centran principalmente en las casas que dan a laderas, parques o senderos con acceso trasero, y suelen ingresar a ellas destrozando la puerta corrediza trasera o subiendo a un balcón y entrando por ahí”, agregó Azarcon.

El agente mencionó que tenían al grupo en la mira gracias a que detectives de Newport Beach identificaron un vehículo sospechoso relacionado con robos recientes en el área, por lo que colaboraron con la policía de Irvine para profundizar en las investigaciones.

La Unidad de Impacto Criminal de la policía de Irvine vigiló durante semanas el área de Los Ángeles e identificó a varias personas que pudieran estar implicadas en los delitos.

Con el apoyo de un helicóptero del Departamento de Policía de Huntington Beach, la policía observó a los sospechosos mientras conducían hacia Irvine e ingresaban a una zona urbana de lujo.

“Se estacionaron en la comunidad Shady Canyon, de Irvine, que ya había sido atacada anteriormente por robos residenciales. Salieron del vehículo y comenzaron a saltar las cercas y a correr entre los arbustos con mochilas”, expresó Azarcon.

En un momento, los sospechosos se asustaron y se les vio arrastrándose entre los arbustos antes de volver a subir a un automóvil para escapar. Sin embargo, el miércoles 28 de enero, fueron detenidos los tres sospechosos.

Debido a su nivel de organización, Azarcon no descartó la posibilidad de que la banda criminal pudiera haber cometido delitos en otros lugares del sur de California.

Un portavoz del Departamento del Sheriff del condado de Orange informó que los sospechosos fueron arrestados con cargos de robo y conspiración para cometer delitos, sin tener posibilidad de obtener libertad bajo fianza.

Después de tener conocimiento del arresto de los tres sospechosos, residentes del condado de Orange manifestaron sentirse más aliviados.

“Hemos tenido algunos robos en mi calle, y suelen ocurrir por los cañones. Son muy rápidos, eficientes y están bien organizados. Cuando los atrapan, es una gran noticia para todos“, dijo Karen Kamel, vecina de Newport Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

