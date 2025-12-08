Reparan pozo petrolero abandonado tras fuga de gas en el condado de Orange

Cuadrillas de trabajadores laboran día y noche para reparar un pozo petrolero abandonado de la década de 1920 después de reportarse una fuga de gas metano e hidrocarburos, localizado en un céntrico vecindario de Newport Beach, en el condado de Orange.

Durante las próximas semanas, los equipos trabajarán las 24 horas del día en la reparación de una fuga de petróleo que se originó en un pozo con 100 años de existencia y que se encuentra debajo de la casa de una familia, en la cuadra 3600 de Marcus Avenue.

Se trabaja con un taladro especial para perforar unos 800 pies de profundidad en las labores para cerrar la fuga de gas y petróleo, labores que se pueden prolongar durante los próximos 10 días, lo que puede representar una molestia para los vecinos del lugar.

Sigue leyendo: Chileno capturado en Orange por explosión en cajero automático en California

“Sabemos que hay que hacerlo. Continúa toda la noche, y eso es lo que hay que hacer“, expresó Paul Dolkas, vecino de Newport Beach, en una entrevista con la cadena ABC.

“Anoche dormí más en la parte delantera de la casa, y con las luces brillantes todo el día, es un poco ruidoso. Es una locura”, dijo Peggy Slonkosky, otra residente del vecindario.

De acuerdo con los vecinos, parece que la fuga se detectó a tiempo, lo que ayudó a tomar las medidas adecuadas. Mencionaron que hay mucha presencia de policías y de camiones de bomberos, por lo que creen que se está trabajando con cautela en la reparación del pozo petrolero.

Sigue leyendo: Deportan a Colombia a pareja inmigrante tras vivir 35 años en el sur de California

Como consecuencia de las obras, un tramo de Marcus Avenue permanecerá cerrado mientras se prolonguen los trabajos, lo que obliga a los vecinos a tomar desvíos de camino y a tener estacionamiento limitado en la avenida.

Funcionarios de la ciudad de Newport Beach dijeron que la fuga de gas metano se descubrió en octubre, lo que obligó a algunos residentes a evacuar sus domicilios.

El problema se solucionó y los vecinos pudieron regresar a sus hogares, excepto la familia que vivía en la casa localizada sobre el lugar donde ocurrió la fuga, vivienda que fue señalada con un sello rojo, considerada inhabitable por tiempo indefinido.

Sigue leyendo: Prueban en California sistema de detección de incendios forestales

“Son personas muy amables, sentimos pena por ellos. Se mudaron de la zona y no están seguros de regresar. Probablemente, sienten que van a derrumbar su casa y no están seguros de querer reconstruirla para volver”, expresó Paul Dolkas.

Los trabajos de reparación, financiados por el estado, se llevan a cabo las 24 horas del día.

Sigue leyendo:

· Hombre de California capturado por crimen pendiente de 1983

· Guardia Costera intercepta barco con 21 inmigrantes en California

· Alerta por temblor de magnitud 3.6 en Newport Beach, en el Condado de Orange