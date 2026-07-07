De otros estados, la mayoría de los detenidos por disturbios del 4 de julio en el condado de Orange

La mayoría de los 402 menores y adultos jóvenes arrestados por los disturbios del 4 de julio en el condado de Orange llegaron procedentes de otros estados, de acuerdo con el Departamento de Policía de Newport Beach (NBPD).

Las autoridades informaron que, entre las 6:00 p.m. del viernes 3 de julio y las 6:00 a.m. del domingo 5 de julio, los oficiales detuvieron a 402 personas, principalmente por incidentes relacionados con fuegos artificiales ilegales y por negarse a dispersar una reunión declarada ilegal.

Aproximadamente la mitad de los arrestos se produjo durante un único incidente, que ocurrió en la península de Balboa.

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“Creemos que la gran mayoría de estas personas vino a Newport Beach desde otros estados, principalmente Arizona y Nevada“, declaró el teniente Eric Little, de la policía de Newport Beach.

“Muchos de los arrestados eran jóvenes o menores de edad, por lo que les pedimos a los padres que envían a sus hijos a otros estados para celebrar las vacaciones de verano o primavera, que lo hagan de manera responsable y, preferiblemente, que estén allí con sus hijos”, añadió.

Las autoridades dijeron que, durante el mismo periodo del año pasado, los oficiales del NBPD solo tuvieron 60 arrestos.

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La noche de este sábado, una enorme cantidad de personas llenó Newport Beach, lo que convirtió la celebración del Día de la Independencia en una situación peligrosa.

Varias personas usaron fuegos artificiales ilegales, algunos de ellos que explotaron a nivel del suelo, lo que provocó que la multitud buscara refugio en las casas del paseo marítimo, aterrorizando a quienes habían alquilado las casas para el fin de semana festivo.

“Había mucha gente rodeando a la policía cuando intervinieron. Fue abrumador. La ansiedad que se sentía por aquí era realmente intensa“, expresó James, quien estaba de vacaciones en Newport Beach.

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“Lanzaban fuegos artificiales en medio de la multitud. Los lanzaba contra la policía. Los encendían frente a las casas, debajo de los automóviles. Había niños, desde bebés hasta preadolescentes, y preocupaba su seguridad, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Los padres estaban nerviosos”, agregó.

La concentración de miles de personas, supuestamente organizada a través de TikTok, desbordó al NBPD. Se tuvieron enfrentamientos, bloqueos de calles y el uso de fuegos artificiales ilegales contra la gente, incluidos agentes de policía, causando lesiones a uno de ellos.

Un supermercado Pavilions sufrió destrozos en su escaparate exterior, y el NBPD aseguró que los vándalos no tuvieron oportunidad de irrumpir en el interior del establecimiento comercial.

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A pesar de que la ciudad de Newport Beach aseguró haber planificado el fin de semana del 4 de julio durante meses, es evidente que la situación se salió de control.

“Más de 5,000 personas a lo largo de esta playa. Calculo que la policía estaba en inferioridad numérica de 500 a 1. Una multitud de 500 personas juntas, intentando agredirse, lanzando fuegos artificiales a la cara de la gente. Ese no es el Newport que todos quieren ver”, reiteró el visitante James.

Un miembro del concejo municipal de Newport Beach dijo que este no es el estándar que la ciudad debe aceptar, por lo que adelantó que trabajará con la policía para evitar que se repita.

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