Operativo incauta 7.5 toneladas de fuegos artificiales ilegales en San Bernardino

Operativo policial contra el uso y venta de fuegos artificiales ilegales que se llevó a cabo durante tres meses en el condado de San Bernardino dio como resultado el arresto de 32 personas y la incautación de 7.5 toneladas de pirotecnia.

La operación, que se desarrolló entre abril y junio, contó con la participación de alguaciles del departamento del sheriff (SBSD) y de bomberos del condado de San Bernardino.

Annual Fireworks Enforcement Operation Results in 32 Arrests and 7.5 Tons of Illegal Fireworks Seized https://t.co/lBVZEG7tfp — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) July 2, 2026

El ejercicio de las autoridades de San Bernardino se centró en la posesión, la venta y el transporte de fuegos artificiales ilegales en todo el condado.

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Durante los tres meses en que se llevó a cabo el operativo, las autoridades arrestaron a 32 sospechosos por la posesión de fuegos artificiales ilegales y peligrosos, así como en la confiscación de más de 7.5 toneladas de productos explosivos antes de que pudieran ser vendidos o utilizados.

En las semanas previas a las celebraciones del Día de la Independencia, se incrementa la venta y transportación de fuegos artificiales ilegales, con el aumento del riesgo de que puedan ocurrir explosiones con trágicas consecuencias.

Las autoridades del condado dijeron que el objetivo de estas operaciones es reducir el número de personas lesionadas e incidentes relacionados con la pirotecnia ilegal.

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“Los fuegos artificiales ilegales representan una grave amenaza para la seguridad pública. Pueden provocar incendios devastadores en zonas residenciales y forestales, quemaduras graves, pérdida permanente de la visión y daños materiales”, dijeron funcionarios del SBSD.

“Los riesgos son especialmente graves durante los calurosos y secos meses de verano del sur de California, cuando una sola fuente de ignición puede convertirse rápidamente en un incendio forestal de rápida propagación que amenaza hogares, negocios y vidas”, agregaron.

“El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino agradece la cooperación del público para ayudar a mantener seguras nuestras comunidades durante la temporada festiva”, expresó el SBSD.

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Si alguna persona tiene información relacionada con la venta, posesión o uso de fuegos artificiales ilegales, que lo denuncie de forma anónima al 1-800-472-7766 o en línea en este enlace.

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