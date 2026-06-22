Desmantelan cultivo ilegal de cannabis en San Bernardino

Un cultivo ilegal de cannabis fue descubierto en una vivienda del condado de San Bernardino, con la incautación de más de 1,000 plantas de marihuana y varias libras de droga procesada.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino (SBSD) informó que la investigación comenzó el 15 de junio.

Los funcionarios dijeron que la incautación de la droga ocurrió después de que los alguaciles asignados a la oficina de Rancho Cucamonga recibieron información sobre una posible operación ilegal de cultivo de marihuana en una residencia en la cuadra 7000 de Breno Place.

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Después de varios días de investigación, los alguaciles llevaron a cabo el 19 de junio una orden de registro en la propiedad sospechosa.

Durante el registro, los investigadores descubrieron 1,016 plantas de marihuana en diferentes etapas de cultivo, según informó el departamento del sheriff.

Los oficiales también encontraron aproximadamente siete libras (3 kilogramos) de marihuana procesada en el interior de la propiedad.

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Miembros del Equipo de Control de Marihuana del SBSD acudieron al lugar para colaborar en la investigación y en el procesamiento de las pruebas.

Los oficiales del SBSD también encontraron lo que describieron como una derivación eléctrica en la vivienda, por lo que los alguaciles se pusieron en contacto con la empresa Southern California Edison.

De acuerdo con el departamento del sheriff, los inspectores de cumplimiento de normas acudieron al lugar, donde clausuraron la vivienda después de que descubrieron que se habían realizado múltiples modificaciones no autorizadas.

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El Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino informó que no se han producido detenciones en relación con el caso, que se mantiene bajo investigación.

Si alguna persona tiene información que pueda ayudar en la investigación, debe comunicarse con la comisaría del SBSD de Rancho Cucamonga al 909-477-2800.

Para presentar una denuncia de forma anónima, se puede hacer a través de la aplicación de We-Tip llamando o enviando un mensaje de texto con la palabra: “Report” al 844-909-3006, o por internet en su sitio web en este enlace.

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