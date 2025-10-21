Incautan cannabis por valor de $222 millones en California

Cerca de $222 millones de dólares en cannabis ilegal fueron incautados de julio a septiembre de 2025 y destruidos por autoridades, informó este jueves la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom.

En un comunicado, el gobierno estatal informó que, durante el tercer trimestre del año, se arrestó a 18 personas en relación con la droga incautada, además de confiscar 22 armas de fuego.

The @CACannabisDept task force continues work removing illegal cannabis from circulation and seizing illicit firearms and pesticides.



California will keep protecting consumers and public safety while supporting our legal cannabis market. pic.twitter.com/4tolnrI6Ai — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) October 21, 2025

Los productos ilícitos fueron confiscados en todo el Estado Dorado por socios de todo el gobierno estatal y parte del Grupo de Trabajo Unificado de Control de Cannabis de California (UCETF), que unieron esfuerzos para incautar cannabis ilegal, así como plantas de marihuana y armas de fuego ilegales.

“California mantiene su compromiso de proteger a los consumidores, la seguridad pública y apoyar nuestro mercado legal de cannabis. Estas medidas de cumplimiento transmiten un mensaje claro: no se tolerarán las operaciones ilegales“, expresó Newsom en el comunicado.

Entre los datos de los operativos proporcionados por la oficina de Newsom, como parte de las acciones del grupo de trabajo durante el tercer trimestre, se incluyen:

133,372 libras de cannabis ilegal destruidas

de cannabis ilegal destruidas 234,198 plantas de marihuana ilegal erradicadas, lo que habría utilizado hasta 105 millones de galones de agua durante sus ciclos de crecimiento.

ilegal erradicadas, lo que habría utilizado hasta 105 millones de galones de agua durante sus ciclos de crecimiento. 18 personas arrestadas

arrestadas 22 armas de fuego confiscadas

En el comunicado, se informó que los operativos se llevaron a cabo en 15 condados, entre ellos Los Ángeles, Monterey, Kern, Alameda y Shasta.

Durante el tercer trimestre, la mayor operación de control ocurrió en julio, en el condado de Monterey, donde socios de la UCETF, liderados por el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino, desmantelaron un importante centro de cultivo ilegal.

En el condado de Los Ángeles, las autoridades estatales destruyeron 16,340.5 libras de cannabis ilegal, además de confiscar 32,411 plantas de marihuana, droga cuyo valor se estimó en $26.9 millones de dólares.

En agosto, ocho personas fueron detenidas y más de 21,000 plantas de cannabis ilegal fueron destruidas en una ofensiva estatal contra los sitios de cultivo ilegales.

Además, las autoridades incautaron más de 150 libras de cannabis procesado y se confiscaron botellas de pesticidas prohibidos en Estados Unidos por su riesgo para la salud y la seguridad.

Se restableció el servicio de agua en los lugares donde se había desviado de forma ilegal para ser aprovechado en los centros de cultivo ilegales.

Desde que fue creada en 2022, los socios de la UCETF han destruido más de 325 toneladas de productos ilegales de cannabis, valorados en más de $913 millones de dólares, mediante más de 580 operativos de registro en 28 condados.

Se han destruido más de un millón de plantas de marihuana ilegal, con el arresto de 72 personas, se han incautado 223 armas de fuego y se ha decomisado más de $1.3 millones de dólares en efectivo, de acuerdo con la oficina del gobernador de California.

Para denunciar sitios de cultivo ilegal de cannabis al aire libre, se puede reportar llamando al 888-334-2258, o por mensaje de texto al 847411.

Las denuncias se pueden presentar las 24 horas del día, los siete días de la semana.

