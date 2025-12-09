Sugieren que legalización del cannabis se relaciona con fuerte aumento de emergencias psiquiátricas en adolescentes

Investigadores del Hospital General de Massachusetts han informado un significativo incremento en las visitas a urgencias psiquiátricas entre adolescentes tras la legalización del cannabis recreativo en 2018. Las tasas de consumo en este grupo de edad se cuadruplicaron, pasando del 5% al 17%.

El estudio revela que los adolescentes con problemas de salud mental son especialmente susceptibles a los efectos adversos del cannabis. Se ha observado que el uso de esta sustancia cataliza o agrava los síntomas psiquiátricos en jóvenes vulnerables.

Los resultados del estudio se publicaron en la Revista Americana de Medicina Preventiva.

Metodología y necesidad de más investigación

El análisis incluyó datos de 7350 visitas a servicios de urgencia psiquiátricos en el Hospital General de Massachusetts, abarcando pacientes de 12 a 70 años. Este estudio compara el período antes y después del inicio de la venta legal de cannabis.

Los resultados sugieren la urgencia de implementar programas educativos y preventivos enfocados en adolescentes. Los investigadores destacan que el acceso al cannabis puede provenir de diversas fuentes, y que la actual disponibilidad podría estar afectando aún más a la juventud.

“Los hallazgos de nuestro estudio sugieren que la mayor accesibilidad, aceptabilidad social y publicidad que conlleva la comercialización del cannabis puede afectar negativamente a los adolescentes con enfermedades psiquiátricas más que a la población adolescente general o a los adultos con enfermedades psiquiátricas”, afirma la psicóloga clínica Cheryl Yunn Shee Foo, autora de la investigación.

Se enfatiza la importancia de replicar la investigación en otras poblaciones y estados, dada la creciente presencia de dispensarios de cannabis en Massachusetts desde el período del estudio.

“Nuestro estudio reveló que, tras la legalización de su comercialización en Massachusetts, un mayor número de adolescentes que buscaban ayuda por una emergencia psiquiátrica consumían cannabis. Esto sugiere que quienes no alcanzan la edad legal para comprar cannabis aún podrían acceder a él, quizás a través de adultos, dispensarios en línea poco regulados, plataformas de redes sociales u otras vías”, recalca Foo.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que nadie menor de 21 años use cannabis, y enfatiza educar a padres y cuidadores para evitar su consumo cerca de los jóvenes y asegurar almacenamiento seguro.

Investigaciones similares en otros lares

Estudios similares se han realizado en países como Canadá, Uruguay y en otros estados de EE.UU. (como Colorado) que legalizaron el cannabis recreativo, analizando impactos en el uso, la salud pública y el comportamiento social.

Canadá. Tras la legalización en 2018, un estudio de cohorte mostró un aumento modesto en la frecuencia de uso de cannabis entre adultos, pero una disminución tras su mala utilización, especialmente entre consumidores previos frecuentes. Revisiones sistemáticas indican reducciones en arrestos relacionados con cannabis y precios más bajos, con mayor acceso a productos potentes, aunque incrementaron visitas hospitalarias por efectos agudos como vómitos y distress psiquiátrico en adultos y niños.

Uruguay. Pionero en 2013 con un modelo estatal no comercial registró pocos cambios significativos en el uso o percepción de riesgo entre adolescentes, pese a un aumento en la percepción de disponibilidad. Algunos reportes señalan un alza inmediata del 52.4% en fatalidades viales post-legalización.

Colorado. En este estado, desde 2012, las muertes viales con conductores positivos a cannabis subieron 138%, y las exposiciones solo a marihuana aumentaron 185%. Visitas a emergencias y hospitalizaciones por cannabis crecieron en todos los grupos etarios.

También te puede interesar: