Fiscal de Trump busca fraude electoral en California antes de concluir el recuento

El fiscal federal adjunto de Los Ángeles, Bill Essayli, ha quedado en el centro de una nueva controversia electoral tras anunciar públicamente que investiga posibles casos de fraude en las elecciones primarias de California, aun cuando el proceso de conteo y certificación de votos no ha concluido, informó Los Angeles Times.

En los últimos días, Essayli aseguró que su oficina mantiene “varias investigaciones sobre fraude electoral” en coordinación con el FBI e incluso invitó a los ciudadanos a enviar pruebas directamente a las autoridades federales. También afirmó que prevé presentar cargos penales una vez que el estado certifique los resultados.

Sin embargo, sus declaraciones han generado críticas de expertos y exfuncionarios del Departamento de Justicia (DOJ), quienes sostienen que estas acciones contradicen las normas federales diseñadas para evitar interferencias en procesos electorales en curso.

Cuestionan pesquisas durante el conteo de votos

El Manual de Justicia establece que los fiscales federales deben evitar acciones investigativas visibles relacionadas con presunto fraude electoral hasta que las elecciones hayan concluido, los resultados sean certificados y se resuelvan los posibles recuentos o impugnaciones.

La norma busca evitar que investigaciones prematuras afecten la confianza pública o interfieran en la participación electoral.

A pesar de ello, Essayli ha sostenido en entrevistas con medios conservadores que California presenta “vulnerabilidades importantes” en su sistema electoral y ha insistido en la necesidad de auditar el padrón estatal.

“Creemos que tiene importantes vulnerabilidades. Creemos que California no cuenta con las salvaguardias suficientes para garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses elegibles voten en las elecciones de California, y por eso hemos estado exigiendo una auditoría del padrón electoral de California”, afirmó en una entrevista con One America News Network, donde también se animó a decir que tenía “prohibido hablar sobre investigaciones en curso”, pero que “el fraude electoral no es una teoría”, sino “algo real”.

Expertos rechazan acusaciones sin pruebas

Aunque el propio Essayli ha reconocido que no posee evidencia de un fraude generalizado capaz de alterar los resultados electorales, sus declaraciones han sido utilizadas por sectores conservadores para reforzar cuestionamientos sobre la integridad del sistema electoral californiano.

El profesor de derecho electoral Justin Levitt, exasesor de la Casa Blanca durante la administración Biden, calificó en entrevista con el medio señalado la estrategia del funcionario como una práctica inusual.

“La ética de un fiscal federal debería ser nunca convertirse en noticia y nunca permitir que su trabajo influya en las elecciones que investiga”, señaló.

Por su parte, el senador demócrata Adam Schiff, exfiscal federal en Los Ángeles, acusó a Essayli de buscar casos para respaldar una narrativa política impulsada por el presidente Donald Trump.

Un debate que apunta a las elecciones de medio mandato

Las investigaciones se producen en un contexto de creciente polarización sobre la integridad electoral en el país. Mientras los republicanos sostienen que existen fallas estructurales que facilitan irregularidades, funcionarios electorales y especialistas afirman que los casos de fraude detectados han sido aislados y sin impacto significativo en los resultados.

Las autoridades electorales de California han defendido sus procedimientos de verificación, auditoría y conteo de votos, asegurando que existen controles rigurosos para garantizar elecciones seguras y precisas.

A medida que avanzan las pesquisas anunciadas por Essayli, el debate sobre el fraude electoral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.

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