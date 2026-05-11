Alcaldesa de Arcadia se declara culpable de ser agente ilegal de China

La alcaldesa de Arcadia, Eileen Wang, aceptó este lunes declararse culpable de un cargo federal por actuar como agente ilegal y promover propaganda de China, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

En un comunicado, el DOJ dijo que se acusó a Wang ante un tribunal federal de actuar como agente ilegal en favor de China.

The mayor of Arcadia, California, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC), the Justice Department announced today.



“Individuals elected to public office in the United States should act only for the people of the… pic.twitter.com/joIXV7xNQK — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) May 11, 2026

Wang, de 58 años y alcaldesa de Arcadia, ciudad del condado de Los Ángeles, trabajaba con su entonces prometido para administrar un sitio de Internet dirigido a estadounidenses de origen chino que difundía propaganda del gobierno de China, o la República Popular China (RPC).

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De acuerdo con los investigadores del DOJ, la alcaldesa de Arcadia prefirió actuar en interés de difundir la propaganda china antes de hacerlo en favor de los residentes que la eligieron.

En una presentación relacionada, Wang aceptó declararse culpable del cargo por un delito grave, que conlleva una pena máxima de 10 años en una prisión federal, y se esperaba que compareciera ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles.

Desde el mes pasado, la alcaldesa de Arcadia habría cerrado un acuerdo con la fiscalía, que se hizo público este lunes 11 de mayo.

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“En nuestro país, las personas que actúan encubiertamente a las órdenes de gobiernos extranjeros socavan nuestra democracia“, declaró el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Bill Essayli.

“Este acuerdo de culpabilidad es el último éxito en nuestra determinación de defender la patria contra los intentos de China de corromper nuestras instituciones”, agregó.

Según Essayli, Wang aceptó declararse culpable y renunciar a su cargo público, además de admitir haber actuado como agente extranjera desde 2020 hasta 2022.

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“Siguiendo instrucciones del gobierno de la República Popular China, coordinó con individuos para promover los intereses de China difundiendo propaganda pro-China en Estados Unidos“, reiteró el primer fiscal auxiliar de Estados Unidos en California.

Wang publicaba el contenido propagandístico aprobado por la RPC en un sitio web llamado: “US News Center”.

En los documentos desclasificados esta lunes se menciona que Wang solicitaba, en ocasiones, la aprobación de funcionarios del gobierno chino para difundir el contenido a favor del gigante asiático.

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Los fiscales dijeron que la acusada nunca reveló en el sitio web qué parte de su contenido había sido publicado por orden de miembros del gobierno de China.

En su acuerdo de culpabilidad, Wang dijo que desde finales de 2020 hasta 2022 trabajó junto con Yaoning “Mike” Sun, de 65 años y residente de Chino Hills, California, bajo la dirección y el control de funcionarios de China para promover la propaganda del país asiático.

Sun cumple una condena de cuatro años en una prisión federal después de declararse culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero.

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Wang fue elegida en noviembre de 2022 para el Concejo Municipal de Arcadia, un órgano del gobierno compuesto por cinco personas, del cual el alcalde es elegido de forma rotativa.

En un boletín informativo, funcionarios de la ciudad de Arcadia dijeron que Wang renunció este lunes a su cargo, dejando vacante el puesto de alcaldesa, y que en una próxima reunión, el Concejo Municipal elegirá a un alcalde y a un alcalde interino de entre los concejales restantes.

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