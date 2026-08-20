FBI realiza dos cateos a Eric Swalwell y confisca dispositivos por acusaciones de abuso sexual

Agentes del FBI ejecutaron durante el fin de semana órdenes de registro contra el excongresista demócrata Eric Swalwell, en el marco de una investigación criminal federal relacionada con acusaciones de agresión sexual y otras conductas indebidas, de acuerdo con información publicada por CBS News.

Según las fuentes citadas por dicho medio, el primer operativo ocurrió el sábado por la noche, después de que Swalwell aterrizara en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Los agentes confiscaron teléfonos y otros dispositivos electrónicos del exlegislador.

Un segundo cateo se realizó el domingo en su residencia de Washington, D.C., donde los investigadores también buscaban posibles evidencias vinculadas con la pesquisa.

Las acusaciones que provocaron la investigación

Swalwell, quien representó a California en la Cámara de Representantes desde 2013, renunció al Congreso en abril después de que varias mujeres hicieran públicas acusaciones de conducta sexual inapropiada, incluyendo señalamientos de agresión sexual.

Tras esas denuncias, la Fiscalía de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles abrieron investigaciones. Además, el Comité de Ética de la Cámara había iniciado una revisión bipartidista, aunque esta terminó con la salida de Swalwell del Congreso debido a que el panel dejó de tener jurisdicción sobre él.

El excongresista ha rechazado las acusaciones. En declaraciones previas, reconoció haber cometido “errores de juicio”, pero calificó como “falsa” una de las acusaciones de agresión y aseguró que la combatiría.

El operativo ocurre después de que la Casa Blanca difundiera documentos desclasificados relacionados con una antigua investigación del FBI sobre la relación de Swalwell con Christine Fang, señalada por autoridades estadounidenses como una presunta agente de inteligencia china.

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