Lutnick testificará sobre su relación con Jeffrey Epstein ante la Cámara de Representantes

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, comparecerá este miércoles a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre su vínculo con Jeffrey Epstein. Con esto, se convierte en el primer funcionario del gabinete de Trump en formar parte de la investigación.

Lutnick accedió voluntariamente a la entrevista, la cual fue transcrita tras meses de críticas por su relación con Epstein, quien alguna vez fue su vecino.

El secretario había declarado previamente que consideraba a Epstein como “repugnante” y que, en 2005, había decidido no volver a estar en la misma habitación con él tras visitar su mansión en Nueva York.

Visita a la isla privada de Epstein

Sin embargo, documentos del Departamento de Justicia muestran que Lutnick planeó visitar la isla privada de Epstein en 2012, años después de que este se declarara culpable de cargos de prostitución en 2008. En el viaje estuvieron su esposa, sus cuatro hijos y niñeras, y Lutnick aseguró que no presenció conducta inapropiada durante su estadía.

Los archivos también revelan un acuerdo comercial firmado en 2012 entre Lutnick y Epstein para adquirir la empresa de publicidad Adfin. Adicionalmente, Epstein donó 50.000 dólares en 2017 en relación con una cena organizada en honor a Lutnick.

Lutnick ha sugerido que Epstein pudo haber recibido un trato ventajoso en su primer caso penal, intercambiando materiales comprometedoras para obtener una sentencia ligera de 18 meses. No obstante, funcionarios de la administración Trump y del FBI han señalado que no existe evidencia de que Epstein haya traficado con mujeres jóvenes para terceros ni que poseyera información comprometedora sobre personas de alto perfil.

Durante declaraciones recientes, el presidente Trump defendió a Lutnick, calificándolo como “un tipo muy inocente” y señaló que estaría dispuesto a testificar.

La comparecencia de Lutnick permitirá al comité profundizar en la relación del secretario con Epstein, así como en los acuerdos comerciales y eventos sociales que compartieron, aportando más claridad sobre los vínculos de figuras públicas con el notorio delincuente sexual.

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