Abogadas acusan a Jimmy Gomez de agresión sexual, el congresista niega la denuncia

Una nueva declaración ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes coloca al congresista demócrata Jimmy Gomez en el centro de una investigación por conducta sexual inapropiada. La mujer que compareció ante el panel acusa al legislador de haberla agredido sexualmente, de acuerdo con sus abogadas, Lisa J. Banks y Sarah E. Nesbitt.

CBS News señaló que la identidad de la denunciante no ha sido revelada y que sus acusaciones no han podido ser verificadas de manera independiente.

Las abogadas contradicen la versión de Gómez

El caso tomó un nuevo giro después de que Gómez reconociera públicamente que cometió errores personales fuera de su matrimonio. En un comunicado difundido esta semana, el congresista sostuvo que sus acciones fueron consensuales y afirmó que está dispuesto a colaborar con la investigación.

“Cometí errores personales fuera de mi matrimonio” y mis “acciones fueron consensuales”, dijo Gómez, según la declaración citada por el medio citado.

Sin embargo, las abogadas de la mujer rechazaron directamente esa versión. En un comunicado, Banks y Nesbitt afirmaron que, en lo relacionado con su clienta, las acciones del congresista no fueron consensuales y expresaron confianza en que el Comité de Ética llegue a la misma conclusión.

“Contrariamente a lo que afirma el Representante Gomez en su declaración, sus acciones no fueron ‘consensuales’ con respecto a nuestra clienta”, señalaron las abogadas.

El Comité de Ética mantiene abierta la investigación

El Comité de Ética anunció esta semana una investigación bipartidista sobre las acusaciones contra Gómez, incluida una relacionada con presunto “contacto sexual inapropiado con una empleada de la Cámara de Representantes”.

Los líderes demócratas Hakeem Jeffries, Katherine Clark y Pete Aguilar calificaron las acusaciones de “graves e inquietantes” y pidieron una investigación exhaustiva y rápida.

Gómez, por su parte, dijo que cooperará con el proceso y que proporcionará la información que el comité requiera. También indicó que no hará más comentarios por respeto a su familia y al procedimiento en curso.

Hasta ahora, el comité ha advertido que no realizará más comentarios públicos sobre el caso fuera de lo permitido por sus reglas. La investigación continúa y no existe, por el momento, una conclusión oficial sobre las acusaciones.

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