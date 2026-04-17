Josh Hawley impulsa proyecto para impedirles recibir pensión a legisladores condenados por abuso sexual

Josh Hawley, senador por Misuri, promueve un proyecto de ley a través del cual a los legisladores condenados por abuso sexual se les impediría acceder a pensiones federales.

El escándalo generado por las denuncias formuladas en contra de los exrepresentantes Eric Swalwell y Tony Gonzales encendió una alerta en el Congreso para tomar cartas en el asunto de inmediato con el objetivo de que ambos personajes sean investigados.

Cuatro mujeres señalan al demócrata Swalwell por presuntamente haber incurrido en conducta sexual inapropiada e incluso por violar a dos de ellas.

Ante la gravedad de los señalamientos, además de poner fin a sus aspiraciones de competir para tratar de ser el próximo gobernador de California, optó por presentar su renuncia como integrante de la Cámara de Representantes.

Con respecto al republicano Gonzales fue señalado como responsable de haber sostenido un amorío extramarital con una de sus colaboradoras quien meses después terminó suicidándose debido a la presión ejercida en su contra con el objetivo de conseguir su renuncia para borrar cualquier evidencia del desliz ligado al político de 45 años.

Aunque al principio, el exmarine negó los hechos, la presión social lo obligó después a reconocer su error y también a renunciar al Congreso.

La iniciativa de Josh Hawley requiere de un apoyo bipartidista en el Congreso para lograr su aprobación. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Bajo investigación, ambos exrepresentantes todavía pueden aspirar a recibir una pensión por sus servicios brindados en la Cámara de Representantes, esto incluso en el caso de ser encontrados culpables de los señalamientos que se les imputan.

Por ello, el senador Josh Hawley presentó el proyecto denominado Ley de Prohibición de Pensiones para Depredadores del Congreso, cuyo objetivo consiste en prohibirle a cualquiera de sus miembros condenados por delitos sexuales graves recibir pensiones otorgadas por el gobierno federal.

“En estos momentos, un miembro del Congreso puede ser condenado por abuso sexual y aun así recibir una pensión financiada por los contribuyentes. Eso es inaceptable.

Presento una ley para acabar con esta laguna legal y garantizar que los legisladores nunca reciban compensación con el dinero de los contribuyentes tras semejante abuso de confianza. Lo único que debería pagar el gobierno es una celda de cárcel para estas personas”, detalló en un comunicado.

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