El republicano Tony Gonzales renuncia al Congreso tras escándalo por acoso sexual a empleada

El congresista republicano por Texas, Tony Gonzales, anunció su renuncia al Congreso de Estados Unidos en medio de una creciente presión política tras ser acusado de mantener una relación coercitiva con una empleada de su oficina, quien posteriormente se suicidó.

A través de un mensaje en la red social X, el legislador declaró: “Hay un tiempo para todo y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retiro”.

La decisión se produce tras la publicación de mensajes de texto que, según el abogado de la familia de la víctima, documentan intentos del congresista de entablar una relación de carácter sexual con la trabajadora en 2024. El caso fue revelado inicialmente por The New York Times, que detalló las acusaciones y el contexto que rodea el escándalo.

There is a season for everything and God has a plan for us all. When Congress returns tomorrow, I will file my retirement from office. It has been my privilege to serve the great people of Texas. — Rep. Tony Gonzales (@RepTonyGonzales) April 13, 2026

De acuerdo con esa investigación, los mensajes habrían evidenciado una dinámica de presión indebida, lo que intensificó el escrutinio público y provocó reacciones tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata.

Gonzales, quien cumplía su tercer mandato representando un distrito fronterizo entre San Antonio y El Paso, enfrentaba una creciente presión bipartidista para renunciar mientras avanzaban las investigaciones sobre su conducta.

El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control interno en el Congreso de Estados Unidos, especialmente en lo relativo a denuncias de acoso y abuso de poder por parte de legisladores.

Diversos analistas señalan que este tipo de escándalos evidencian vacíos en la supervisión ética y en la protección del personal legislativo, un tema recurrente desde el movimiento #MeToo en la política estadounidense, según el portal Politico

Además, la dimisión de Gonzales coincidió con la del congresista demócrata por California, Eric Swalwell, quien también anunció su salida del Congreso tras ser acusado por varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida.

En su comunicado, Swalwell rechazó las acusaciones y defendió su inocencia, aunque confirmó que abandonará su escaño y sus aspiraciones políticas: “Estas acusaciones son falsas, pero no quiero que se conviertan en una distracción para mi trabajo ni para mis electores”.

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