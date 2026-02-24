Tony Gonzales en el ojo del huracán; legisladores de su partido exigen su renuncia por denuncias de acoso

Un grupo de legisladoras republicanas, en su mayoría mujeres, exigió la renuncia inmediata del congresista texano Tony Gonzales tras la divulgación de mensajes que evidenciarían una relación inapropiada con una subordinada, quien murió por suicidio meses después de que el vínculo saliera a la luz.

La primera en romper filas fue la representante por Colorado, Lauren Boebert, quien pidió públicamente que Gonzales abandone su escaño en la Cámara Baja. A su reclamo se sumaron Anna Paulina Luna, de Florida, y Nancy Mace, de Carolina del Sur. Posteriormente, el legislador por Kentucky Thomas Massie también pidió su salida.

Las presiones internas se producen a días de que Gonzales enfrente una reñida primaria republicana en Texas, programada para el 3 de marzo, en un distrito clave que se extiende desde San Antonio hasta El Paso, a lo largo de la frontera con México.

Mensajes y acusaciones de abuso de poder

La controversia estalló luego de que el diario San Antonio Express-News publicara mensajes de texto atribuidos al congresista y a su entonces directora de oficina en Uvalde, Regina Santos-Avilés, de 35 años. En los intercambios, fechados a mediados de 2024, Gonzales le habría solicitado una “foto sexy” y realizado comentarios de índole sexual, pese a que ella le respondió que la situación estaba “yendo demasiado lejos”.

De acuerdo con reportes, ambos estaban casados cuando presuntamente sostuvieron la relación. Tras hacerse pública la situación y terminar el vínculo, Santos-Avilés comenzó a sufrir depresión, según testimonios citados por medios locales.

En septiembre de 2025 murió tras prenderse fuego en el patio de su casa en Uvalde. La Oficina del Médico Forense del Condado de Bexar determinó que se trató de un suicidio por inmolación.

El esposo de la asesora, Adrián Avilés, acusó al congresista de haber “abusado de su poder”. Su abogado, Robert Barrera, confirmó que evaluaba posibles acciones legales, aunque rechazó que se tratara de un intento de chantaje, como ha sostenido Gonzales.

En 2018, en medio del movimiento #MeToo, la Cámara de Representantes aprobó reglas que prohíben a los legisladores mantener relaciones con empleados bajo su supervisión directa, en un intento por frenar el acoso y los abusos en entornos laborales.

División republicana en plena campaña

Pese a la creciente presión, Gonzales declaró a la prensa que no renunciará. “Habrá oportunidades para que salgan a la luz todos los detalles y hechos. Lo que han visto no es toda la verdad”, afirmó. En redes sociales, aseguró ser víctima de “ataques políticos coordinados”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó las acusaciones como “muy serias”, pero pidió esperar a que se desarrollen las investigaciones antes de emitir juicios. Johnson adelantó que sostendría una conversación con el legislador texano.

Por su parte, Mace presentó una resolución para obligar al Comité de Ética de la Cámara a hacer públicos los informes y registros relacionados con acusaciones de acoso sexual contra congresistas. En el plano electoral, Gonzales enfrenta nuevamente al influencer y fabricante de armas Brandon Herrera, conocido en YouTube como “el Chico AK”. En 2024, Gonzales lo derrotó por menos de 400 votos en una segunda vuelta.

El expresidente Donald Trump respaldó la reelección de Gonzales en diciembre, un apoyo que podría resultar decisivo en una contienda donde cada voto cuenta. Con una mayoría republicana ajustada en la Cámara —218 escaños frente a 214 demócratas—, cualquier movimiento podría alterar el frágil equilibrio de poder en Washington.

