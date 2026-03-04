El congresista Tony Gonzales acepta haber tenido un amorío con una mujer casada que luego se suicidó

La presión de haber sido expuesto públicamente, orilló a Tony Gonzales, representante por Texas, a reconocer que sostuvo una aventura con una integrante de su equipo de trabajo quien, cuando el incidente salió a la luz, no soportó el hostigamiento para hacerla renunciar ni tampoco el hecho de haberle sido infiel a su esposo, lo cual produjo que se prendiera fuego para quitarse la vida.

El escándalo generado alrededor del republicano de 45 años surgió a raíz de una información dada a conocer por el periódico San Antonio Express-News, con respecto al testimonio de una exempleada de la oficina de distrito de Gonzales quien, bajo condición de no revelar su identidad, expuso que una infidelidad entre Regina Ann Santos-Aviles y el político republicano resultó determinante para que ella optara por quitarse la vida en septiembre del año pasado.

De acuerdo con un reporte de la Bexar County Medical Examiner’s Office, Regina se autoinmoló.

Meses después de este incidente, Adrián Aviles, viudo de la exempleada que dirigía la oficina regional de Uvalde para Gonzales, exigió la renuncia del congresista y una sanción de las autoridades por presuntamente haber ejercido presión psicológica sobre la mujer de 35 años para que renunciara cuando salió a flote la infidelidad amorosa que sostenían al estar casados.

“Cuando eso ocurrió, la convirtieron en la oveja negra. Cortaron la comunicación con ella. Le dieron un mes libre. Básicamente estaban tratando de empujarla a que se fuera… y que renunciara.

Dije que la verdad saldría a la luz cuando fuera el momento, y el momento es ahora. Tony abusó de su poder”, señaló el indignado esposo en una entrevista otorgada al diario antes mencionado.

Tony Gonzales no logró reelegirse como representante por Texas en las primarias y ahora contenderá en una segunda vuelta. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

Al respecto, el código de conducta de la Cámara de Representantes prohíbe que los miembros sostengan relaciones sexuales con miembros del personal y, al cobrar relevancia el caso de Tony Gonzales el Comité de Ética de la Cámara anunció el inicio de una investigación con el objetivo de llegar a la verdad.

Consciente del problema que se le avecina, durante una intervención en el podcast “The Joe Pags Show”, el republicano de 45 años definió como un error haberse dejado arrastrar por la pasión y cometer una infidelidad de la cual se arrepiente.

“Asumo toda la responsabilidad por esas acciones. Desde entonces, me reconcilié con mi esposa, Ángel. Le pedí perdón a Dios, y lo hizo, y mi fe es más fuerte que nunca. Cuando cometes errores como este, sabes que nunca es fácil. Te hace sentir humilde, pero es importante superarlo todo”, expresó.

A consecuencia de este escándalo, Gonzales no pudo vencer al youTuber Brandon Herrera en las primarias celebradas recientemente en Texas y para lograr reelegirse como representante ahora deberá contender en una segunda vuelta a efectuarse en mayo.

