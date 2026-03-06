Tony Gonzales renuncia a reelección tras escándalo sexual y en medio de la presión republicana

El congresista republicano por Texas, Tony Gonzales, anunció que no buscará la reelección en 2026 después de varias semanas de controversia por su relación con una asistente que posteriormente murió por suicidio. El legislador aseguró que terminará su actual mandato en la Cámara de Representantes.

En un comunicado difundido el jueves por la noche, Gonzales explicó que tomó la decisión tras consultar con su familia. “Tras una profunda reflexión y con el apoyo de mi querida familia, he decidido no buscar la reelección y seguiré sirviendo al resto de este Congreso con el mismo compromiso que siempre he tenido con mi distrito”, declaró el legislador. “Durante el resto de mi mandato, seguiré luchando por mis electores, a quienes les estoy eternamente agradecido”.

La renuncia a su candidatura se produce luego de que líderes republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo instaran públicamente a abandonar la contienda electoral mientras se investigan las acusaciones en su contra. Según reportes de prensa, el liderazgo republicano calificó las denuncias como “muy serias” y pidió que el Comité de Ética actúe con rapidez en el caso.

“El Comité de Ética ha anunciado una investigación sobre la conducta del congresista Tony Gonzales y le instamos a actuar con prontitud”, declararon Johnson y los otros tres republicanos de mayor rango en la Cámara de Representantes en un comunicado. “Mientras tanto, la Dirección ha solicitado al congresista Gonzales que se retire de su candidatura a la reelección”.

Investigación ética

El escándalo se intensificó después de que Gonzales admitiera haber tenido una relación con su exasesora Regina Santos-Avilés, quien murió en septiembre de 2025. La muerte fue determinada como suicidio por las autoridades del condado de Bexar, luego de que la mujer se prendiera fuego en el patio de su casa en Uvalde, Texas.

Gonzales había enfrentado pedidos de renuncia por parte de varios de sus compañeros republicanos, y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció el miércoles que abriría una investigación sobre el congresista.

El congresista se postulaba a la reelección para su escaño contra Brandon Herrera. Ninguno de los dos obtuvo más del 50% de los votos en las primarias del martes, lo que obligó a Gonzales a participar en una segunda vuelta programada para el 26 de mayo.

Sigue leyendo:

• Comité de Ética de la Cámara de Representantes abre una investigación contra Tony Gonzales

• El congresista Tony Gonzales niega presunto amorío con una mujer casada quien luego se quitó la vida

• Tony Gonzales en el ojo del huracán; legisladores de su partido exigen su renuncia por denuncias de acoso