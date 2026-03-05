Mike Johnson le pide al congresista Tony Gonzales retirar su candidatura en busca de su reelección

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, le pidió al congresista Tony Gonzales poner fin a sus aspiraciones de reelegirse en el 23º distrito congresional de Texas, debido a que es objeto de una investigación relacionada con el amorío que sostuvo con una excolaboradora.

El escándalo generado alrededor del republicano de 45 años surgió a raíz de una información dada a conocer por el periódico San Antonio Express-News, con respecto al testimonio de una exempleada de la oficina de distrito de Gonzales quien, bajo condición de no revelar su identidad, expuso la infidelidad en que incurrieron Regina Ann Santos-Aviles y el político republicano.

Al respecto, el código de conducta de la Cámara de Representantes prohíbe que los miembros sostengan relaciones sexuales con miembros del personal y, al cobrar relevancia el caso de Tony Gonzales, el Comité de Ética de la Cámara anunció el inicio de una investigación.

Tony Gonzales parece haber dilapidado su futuro político debido a un amorío con una de sus excolaboradoras en su equipo. (Crédito: Tom Williams / AP)

Durante una intervención en el podcast “The Joe Pags Show”, el congresista de 45 años aceptó el amorío sostenido con la mujer a cargo de su oficina regional en Uvalde.

“Asumo toda la responsabilidad por esas acciones. Desde entonces, me reconcilié con mi esposa, Ángel. Le pedí perdón a Dios, y lo hizo, y mi fe es más fuerte que nunca. Cuando cometes errores como este, sabes que nunca es fácil. Te hace sentir humilde, pero es importante superarlo todo”, expresó.

A raíz de ello, Mike Johnson y otros republicanos de alto rango emitieron una declaración conjunta y por escrito exigiéndole a Gonzales poner fin a su campaña en busca de una posible reelección en el Senado.

“Lo hemos alentado a abordar estas graves acusaciones directamente con sus electores y colegas. Mientras tanto, la dirección ha solicitado al congresista Gonzales que se retire de su candidatura a la reelección”, señala parte del documento.

Cabe señalar que Tony Gonzales no pudo vencer al YouTuber Brandon Herrera en las primarias celebradas recientemente en Texas y para lograr reelegirse como representante debía contender en una segunda vuelta a efectuarse en mayo, lo cual parece que ya no será posible en caso de obedecer la orden emitida por la cúpula del Partido Republicano.

