Demócrata Jimmy Gomez enfrenta investigación por presunta conducta sexual inapropiada en el Congreso

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre el congresista demócrata Jimmy Gomez, en medio de denuncias de presunta conducta sexual inapropiada, un caso que se suma a una serie de investigaciones similares que han vuelto a colocar bajo escrutinio la cultura laboral y los mecanismos de supervisión dentro del Congreso de Estados Unidos.

De acuerdo con información divulgada por CNN, el panel bipartidista analiza acusaciones relacionadas con la conducta personal del legislador californiano, incluyendo versiones sobre una supuesta relación con una integrante del entorno legislativo. Las denuncias se encuentran en una etapa preliminar y hasta el momento no se han presentado conclusiones oficiales por parte de la comisión.

Las pesquisas surgieron después de que investigadores del Comité de Ética revisaran información relacionada con reportes publicados anteriormente por medios nacionales. Durante ese proceso, según fuentes citadas por CNN, habrían surgido otras denuncias que ahora también forman parte de la revisión interna.

Gomez negó haber cometido alguna conducta que violara las leyes federales o las normas éticas de la Cámara de Representantes. Sin embargo, reconoció errores personales que afectaron a su familia.

En una declaración difundida a medios estadounidenses, el congresista afirmó que algunas decisiones tomadas en el ámbito privado causaron dolor a su esposa y seres cercanos, aunque sostuvo que sus acciones fueron consensuadas y no constituyeron infracciones legales ni éticas dentro de sus funciones como representante federal.

Another one.



The House Ethics Committee is now investigating Rep. Jimmy Gomez for alleged sexual misconduct. This has become a pattern, and for decades both parties have worked together to protect each other and keep YOU in the dark.



We introduced a resolution in February to? pic.twitter.com/O33SDstolO — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) June 2, 2026

Legislador promete colaborar con la investigación

El representante demócrata aseguró que cooperará plenamente con cualquier solicitud de información por parte de la Comisión de Ética. Asimismo, indicó que ha buscado apoyo profesional para enfrentar las consecuencias personales derivadas de los hechos y expresó su intención de continuar trabajando para reconstruir la confianza de su familia.

La Comisión de Ética declinó hacer comentarios sobre el caso, una práctica habitual mientras las investigaciones permanecen abiertas.

La situación coloca a Gomez en el centro de una creciente atención sobre denuncias de conducta inapropiada dentro del Capitolio. En los últimos meses, otros legisladores también han sido objeto de investigaciones similares.

Entre ellos figuran Eric Swalwell y Tony Gonzales, quienes dejaron recientemente sus cargos en medio de acusaciones relacionadas con miembros de su personal. Ambos continúan bajo revisión por parte del Comité de Ética.

Además, el republicano Chuck Edwards enfrenta una investigación separada por denuncias de presunto acoso sexual, acusaciones que ha rechazado públicamente.

New: House Ethics is investigating Rep. Jimmy Gomez over allegations of sexual misconduct, sources



In statement, Gomez acknowledged mistakes that caused his family pain but said they had not violated the law/ethics rules



w/@PamelaBrownCNN @alligordon_ https://t.co/Ca4W7qLt2e — Annie Grayer (@AnnieGrayerCNN) June 2, 2026

Crece la presión para reformar los mecanismos de supervisión

La acumulación de casos ha generado nuevas presiones para reformar la manera en que el Congreso aborda las denuncias de conducta sexual inapropiada y abuso de poder. En respuesta a esas preocupaciones, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata Hakeem Jeffries impulsaron la creación de un grupo de trabajo bipartidista encargado de evaluar posibles cambios en los procedimientos de investigación y rendición de cuentas.

La iniciativa será encabezada por las representantes Kat Cammack y Teresa Leger Fernández.

Datos divulgados por la propia Comisión de Ética muestran que desde 2017 se han abierto 20 investigaciones formales relacionadas con conducta sexual inapropiada dentro del Congreso, en un universo de 28 casos que han llegado al conocimiento público.

Mientras la investigación sobre Gomez continúa en sus primeras etapas, el caso vuelve a poner de relieve los desafíos que enfrenta el Capitolio para responder con rapidez y transparencia a denuncias que, durante años, con frecuencia permanecieron fuera del escrutinio público.

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