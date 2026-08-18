Se revela que el demócrata Eric Swalwell sostuvo “encuentros íntimos” con una presunta espía china

Documentos desclasificados por el gobierno revelan que Eric Swalwell, exrepresentante por California, sostuvo encuentros íntimos con Christine Fang, presunta espía china conocida por las autoridades estadounidenses como “Fang Fang”.

El Grupo de Trabajo para la Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca publicó información relacionada con el demócrata que aspiraba a convertirse en gobernador de California, pero cuya conducta sexual dilapido su carrera en la política cuatro meses atrás.

Al escándalo ligado al excongresista demócrata de 45 años a quien una exempleada denunció por presuntamente haberla agredida sexualmente, primero en 2019 y nuevamente en 2024, se sumaron posteriormente las denuncias de otras tres mujeres que también se atrevieron a señalarlo por presunta conducta sexual inapropiada.

Sin embargo, entre más se busca en el pasado del político de Iowa más delicada resulta su situación.

En 2015, durante un interrogatorio llevado a cabo por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como parte de una investigación relacionada con la asiática “Fang Fang”, Eric Swalwell afirmó haberla conocido tres años antes durante un evento en reconocimiento a la comunidad chino-estadounidense.

Eric Swalwell pretendía saltar de ser miembro de la Cámara de Representantes a convertirse en gobernador del “Estado Dorada”. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

A pesar de que señala nunca haber salido con la presunta espía china ni haber mantenido una relación sentimental, en varias ocasiones terminó sosteniendo encuentros íntimos con ella como lo describe en un interrogatorio.

“Una noche, FANG llegó tarde y empezó a golpear la puerta de SWALWELL. Él la dejó entrar y tuvieron relaciones sexuales. FANG se fue después de un par de horas”, indica una parte los archivos desclasificados.

No obstante, se carece de pruebas para demostrar si ambos personajes intercambiaron favores políticos, esto pese haber detectado que presuntamente la asiática se dedicaba al contrabando internacional de grandes cantidades de dinero en efectivo y a actuar como agente extranjera no registrada, razón por la cual ya no se le volvió a permitir ingresar a territorio estadounidense.

Durante los años que estuvo entrando y saliendo del país, “Fang Fang” intentó proyectar una imagen de riqueza y elegancia, lo cual le permitió moverse al interior de los círculos políticos de California incluso como voluntaria en eventos y campañas de recaudación de fondos.

Previo a su etapa como presunta espía, Fang expuso haber trabajado como auxiliar de vuelo en la versión china del Air Force One y ser miembro del Partido Comunista.

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