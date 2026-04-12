Eric Swalwell, candidato a gobernador de California, niega las acusaciones de agresión sexual

El congresista demócrata por California, Eric Swalwell, rechazó de manera categórica las acusaciones de agresión sexual presentadas por una exempleada de su oficina, en medio de una creciente presión política para que abandone su candidatura a la gubernatura del estado.

Las denuncias, dadas a conocer inicialmente por el San Francisco Chronicle y ampliadas posteriormente por CNN, señalan que la mujer habría sido víctima de dos encuentros sexuales no consentidos, uno en 2019 cuando trabajaba para el legislador y otro en 2024, ya fuera de su empleo. Según su testimonio, en ambas ocasiones se encontraba en estado de ebriedad, lo que le impedía otorgar consentimiento.

En una declaración pública difundida en la red social X, Swalwell calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” y aseguró que luchará para defender su nombre. “No ocurrieron. Nunca ocurrieron”, afirmó el legislador, quien también reconoció haber cometido “errores de juicio” en su vida personal, por los que ofreció disculpas a su esposa, sin proporcionar mayores detalles.

Hear it directly from me. These allegations are flat false. And I will fight them. pic.twitter.com/bQSlCquD1U — Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) April 11, 2026

Presión política y ruptura de apoyos

El escándalo ha sacudido de inmediato la contienda electoral en California, donde Swalwell figuraba como uno de los principales aspirantes a avanzar a la elección general de noviembre. Sin embargo, tras la difusión de las acusaciones, figuras clave del Partido Demócrata han comenzado a retirar su respaldo.

El senador Adam Schiff expresó estar “profundamente consternado” por los señalamientos y anunció la retirada de su apoyo, al tiempo que instó al congresista a abandonar la carrera. En la Cámara de Representantes, el líder demócrata Hakeem Jeffries solicitó una investigación formal y consideró que Swalwell debería poner fin a su campaña.

A estas voces se sumaron otros dirigentes como Katherine Clark y Pete Aguilar, quienes calificaron las acusaciones como “sumamente inquietantes” y subrayaron la importancia de que las denuncias de agresión sexual sean tomadas con seriedad.

Además, organizaciones clave como la Asociación de Maestros de California suspendieron su respaldo al candidato, mientras que colaboradores cercanos y estructuras de apoyo político comenzaron a distanciarse de la campaña.

New Rep. Swalwell video emerges. Seems it was 3 guys 1 girl in the room. Were they ‘sharing’ the prostitute?



Disgusting 🤢

Resign now @ericswalwell pic.twitter.com/SeopdL9Ky6 — Breaking X (@BreakingXAlerts) April 12, 2026

Más señalamientos y un futuro incierto

A las acusaciones iniciales se sumaron otros reportes que involucran a más mujeres, quienes habrían denunciado conductas inapropiadas por parte del legislador, incluyendo el envío de mensajes explícitos no solicitados. Swalwell no abordó directamente estos señalamientos adicionales, pero reiteró su negativa ante cualquier conducta ilegal.

El propio congresista sugirió que el momento en que surgen las acusaciones, a pocas semanas de las primarias de junio, podría tener motivaciones políticas. “Se producen en vísperas de una elección en la que he sido considerado el favorito”, señaló.

Pese a la creciente presión, Swalwell no ha anunciado si contempla retirarse de la contienda. Por ahora, indicó que dedicará tiempo a su familia mientras enfrenta la controversia.

La carrera por la gubernatura de California se desarrolla bajo un sistema de primarias no partidistas, en el que los dos candidatos más votados avanzan a la elección general, independientemente de su afiliación política.

En este contexto, el futuro político de Swalwell permanece incierto, en medio de una crisis que podría redefinir la competencia electoral en el estado.

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