Eric Swalwell habría usado fondos de campaña en compras de alcohol

El excongresista Eric Swalwell vuelve al centro de la polémica, esta vez por el presunto uso indebido de fondos de campaña para cubrir gastos personales, incluyendo más de 100 entregas de alcohol. La información fue revelada por California Post, con base en registros financieros federales.

De acuerdo con el reporte, las campañas de Swalwell habrían registrado más de un centenar de cargos a plataformas de entrega de bebidas como Drizly —posteriormente integrada a Uber Eats— entre 2020 y 2024. Estos gastos habrían sido cubiertos con recursos provenientes de donantes, lo que ha abierto un debate sobre el uso adecuado del dinero en campañas políticas.

El caso cobra mayor relevancia en un contexto ya complicado para el exlegislador, quien recientemente renunció a su escaño tras una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada, difundidas por CNN. Swalwell ha rechazado categóricamente dichas acusaciones.

Según el informe, además de los pedidos de alcohol, también se detectaron gastos en restaurantes que superarían los $3,100 en un solo viaje a Las Vegas en 2021. En total, tras la integración de Drizly a Uber Eats, los registros indican más de 220 transacciones adicionales por cerca de $19,000.

Alex Evans, exjefe de gabinete de Swalwell, cuestionó directamente estos movimientos.



“Podría no ser la mejor manera de utilizar el dinero de los donantes… sabía perfectamente lo que estaba haciendo”, declaró al California Post.

Expertos en derecho electoral también han puesto la lupa sobre el caso. La profesora Jessica Levinson señaló que la magnitud de las compras levanta dudas sobre su legalidad.



“La cantidad de compras de alcohol puede generar preguntas sobre si los fondos se utilizaron para un propósito adecuado”, afirmó.

Por su parte, la defensa del excongresista ha respondido a través de su abogada, Sara Azari, quien aseguró que las acusaciones en su contra —incluidas las de conducta sexual— son falsas.



“Niega categórica e inequívocamente todas las acusaciones”, indicó en un comunicado.

El propio Swalwell también emitió un mensaje en redes sociales en el que pidió disculpas a su familia y colaboradores por “errores de juicio”, aunque sin admitir responsabilidad en los señalamientos más graves. Asimismo, confirmó su renuncia al Congreso y su retiro de la contienda por la gubernatura de California.

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