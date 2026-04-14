Presuntas víctimas de Eric Swalwell denuncian abuso y miedo a denunciar, lo acusan de actuar con impunidad

Las acusaciones de conducta sexual inapropiada que han afectado al congresista Eric Swalwell continúan generando controversia, incluso después de su reciente retiro de la carrera para gobernador de California y su decisión de renunciar a su escaño en el Congreso.

Ally Sammarco y Annika Albrecht, dos mujeres que lo acusan de mala conducta, expresaron en una entrevista con CBS News que se sienten “reivindicadas” por su salida de la política, pero también señalaron que aún queda trabajo por hacer.

Sammarco, quien presentó su acusación en un reportaje de CNN, dijo a que se sintió satisfecha al ver cómo Swalwell enfrentó las consecuencias de sus acciones. “Lo acorralaron, básicamente, porque planeaban expulsarlo… así que creo que lo hizo para salvar un poco las apariencias”, comentó.

“Pero también me sentí muy reivindicada al ver que se dio cuenta de que todo había terminado para él”, agregó.

Los señalamientos contra Eric Swalwell

Albrecht, quien se presentó como denunciante por primera vez, destacó que la justicia solo se lograría cuando Swalwell no pudiera volver a dañar a ninguna mujer y enfrentara las consecuencias de sus acciones. “No habrá justicia hasta que enfrente las consecuencias para las mujeres a las que ha perjudicado”, afirmó.

Las acusaciones contra Swalwell, que incluyen alegaciones de agresión sexual y el envío de mensajes y fotos explícitas no solicitadas, comenzaron a emerger en los últimos días. Estas denuncias contribuyeron al desplome de sus aspiraciones políticas. El congresista demócrata renunció a su candidatura a la gobernación de California y anunció su salida del Congreso el lunes.

Swalwell ha negado las acusaciones, calificándolas de “falsas” y sugiriendo que son parte de una estrategia para sabotear su carrera política.

Sin embargo, tanto Sammarco como Albrecht desmintieron cualquier acusación de que las denuncias formaran parte de una campaña política coordinada por sus opositores.

“No nos conocíamos antes. No conocía a ninguna de las otras mujeres”, dijo Sammarco. “Nos pusimos en contacto a través de este proceso, y me alegro mucho de que así fuera”, agregó.

Las presunta conducta inapropiada de Swalwell

El proceso comenzó hace aproximadamente dos semanas, cuando Albrecht contactó a Cheyenne Hunt, una influencer, para compartir su historia sobre Swalwell. Hunt luego publicó un video en el que varias mujeres, incluyendo a Sammarco y Albrecht, denunciaron la conducta inapropiada del congresista. En poco tiempo, más mujeres se pusieron en contacto con Hunt, detallando experiencias similares.

Según Hunt, una de las mujeres describió un “acto de agresión en toda regla”, lo que generó una avalancha de testimonios sobre el comportamiento inapropiado de Swalwell.

La Fiscalía del Distrito de Manhattan confirmó el domingo que está investigando las acusaciones de agresión sexual presentadas por una exempleada anónima en California y Nueva York. Swalwell ha negado estos cargos y amenazó con emprender acciones legales contra la mujer que presentó la acusación.

Por su parte, Albrecht recordó el malestar que le causó la idea de que Swalwell pudiera llegar a ser gobernador de California.

“Me sentí obligada a hablar porque la idea de que él pudiera convertirse en gobernador me producía malestar físico y náuseas”, comentó.

Mensajes en redes sociales

En cuanto a las interacciones personales con Swalwell, Sammarco relató cómo comenzó una relación profesional con él, a través de mensajes de texto y redes sociales, que luego se fue tornando más explícita.

“Me enviaba fotos de su cara… en muchas de ellas se le veía bebiendo. Me preguntaba si yo también bebía o me decía que debería tomar algo con él”, dijo Sammarco. La situación empeoró cuando, según su testimonio, Swalwell le envió una foto explícita.

Albrecht también compartió su experiencia, detallando cómo el congresista comenzó a contactarla bajo el pretexto de ser su mentor profesional. Sin embargo, los mensajes de Snapchat, inicialmente profesionales, se volvieron gradualmente más coquetos hasta llegar a ser sexualmente inapropiados.

Albrecht recordó que un día Swalwell le propuso reunirse en un hotel, lo que dejó en claro sus intenciones. “No dejo de pensar en la suerte que tuve de no haber ido a ese hotel”, comentó Albrecht.

En respuesta a los testimonios, Hunt explicó que muchas mujeres han compartido historias similares, algunas de las cuales involucran situaciones de abuso y falta de consentimiento. A pesar de la renuncia de Swalwell, las mujeres que han alzado la voz insisten en que su lucha aún no ha terminado.

“Está claro que debe haber otro ajuste de cuentas”, expresó Hunt, quien añadió que las mujeres que se han atrevido a denunciar ahora están siendo apoyadas y escuchadas. “Esta lucha no ha terminado. Apenas estamos comenzando”, concluyó.

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