LAPD publica videos de hispanos que mueren en incidentes con oficiales

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) publicó los videos de la muerte de dos hispanos en casos que involucraron a oficiales de la institución.

José Carlos Hoyos-Muñoz, de 58 años, aparece en una de las grabaciones en el momento en que se encontraba en una celda de la prisión del Valle de San Fernando, el 15 de julio de 2026.

En el video, se ve el momento en que Hoyos-Muñoz fue golpeado en varias ocasiones y esposado por los oficiales, debido a que tenía un comportamiento errático.

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Los oficiales que ingresaron a la celda para someter al hispano le colocaron una capucha en la cabeza después de que Hoyos-Muñoz les escupiera y se resistiera a cooperar, según declaró un portavoz del LAPD a Los Angeles Times.

Después de ser golpeado y sometido por más de media docena de oficiales, Hoyos-Muñoz quedó tendido en su celda, con la capucha cubriéndole la cabeza.

Momentos después, los agentes regresaron a la celda y encontraron al hombre hispano inconsciente y sin respirar, por lo que fue declarado muerto en el lugar.

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Hoyos-Muñoz había sido arrestado dos días antes de su fallecimiento por presuntamente apuñalar a su madre y a otro familiar, a quienes causó heridas leves.

En el segundo video, el 29 de julio de 2026, oficiales del LAPD lesionaron a balazos a Alejandro Luis García, de 33 años, en Normandie Avenue, debajo de un paso elevado del Freeway 10.

García, armado con un bate de béisbol de aluminio, avanza hacia donde se encontraba un vehículo policial, sin acatar las órdenes de los agentes para que lo soltara.

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“¡Suelta el arma! ¡Bájala!”, gritaban los dos oficiales a García, quien en un momento levantó el bate, instante en el que uno de los agentes abrió fuego, lesionándolo.

Después de los disparos, el hispano cayó al suelo, mientras los oficiales continuaban ordenándole que soltara el bate.

Cuando García estaba en el suelo, los oficiales le retiraron el arma y comenzaron a practicarle reanimación cardiopulmonar a la espera de los paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital local, donde murió.

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El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que los oficiales respondieron inicialmente a los reportes de que un hombre, armado con un bate de aluminio, había destrozado varios vehículos e intentaba agredir a los transeúntes.

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