Dispositivo sospechoso activa operativo de la policía de Los Ángeles

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga un dispositivo sospechoso que fue hallado este miércoles cerca del Edificio Federal en el centro de la ciudad y que provocó el cierre de avenidas y la interrupción de servicio de trenes del transporte público.

Un portavoz del LAPD informó que un equipo especializado en explosivos acudió aproximadamente a las 12:30 a.m. al 255 de East Temple Street para revisar el artefacto que dejaron en el área del edificio Edward R. Roybal.

En el lugar, el equipo utilizó un robot para investigar el sitio donde se encontraba el artefacto, entre un montón de escombros sobre la acera.

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Durante el operativo, las autoridades cerraron Alameda Street, desde Commercial Street hasta Temple Steet, cerca del Freeway 101, durante varias horas.

Metro Los Ángeles dijo que se utilizaron autobuses para sustituir el servicio de la Línea A de trenes, entre la estación Little Tokyo/Arts District y Union Station.

Poco después de las 5:00 a.m., el Departamento de Policía de Los Ángeles autorizó reanudar el tránsito en Alameda Street después de determinar que no existía ninguna amenaza pública.

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En el transcurso de la mañana de este miércoles, las autoridades no habían proporcionado más detalles en relación con el dispositivo encontrado en el centro de Los Ángeles, que causó alarma entre las fuerzas del orden.

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