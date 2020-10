Exindigente trata de recuperar su vida tras haber sido declarado muerto

Un hombre que estuvo en situación de calle se enteró a inicios de este año que las autoridades lo daban por muerto y por eso dejó de recibir su ingreso por discapacidad y la atención médica y mental que necesita.

La historia de la supuesta muerte de Samuel C Arrington empezó en abril cuando la Oficina del Examinador Forense del condado de Los Ángeles le notificó a su hermana acerca de su fallecimiento.

Pero Samuel C Arrington no está muerto y según narró el hombre de 58 años a NBC, no ha podido obtener una cita con la administración del Seguro Social para que verifiquen que está vivo.

“They called her on the phone and said that I was deceased.” https://t.co/YCYpfAzl7S

