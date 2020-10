Incendio Bobcat Fire de Los Ángeles está controlado en un 90%

La causa del incendio Bobcat Fire que inició el pasado 6 de septiembre al este del condado de Los Ángeles en las montañas del bosque Angeles National Forest aún no se ha determinado, sin embargo, ya casi está totalmente extinto el fuego.

Las autoridades del Departamento de Bomberos informaron que el incendio está controlado en un 90% al tiempo que las cuadrillas enfocan sus esfuerzos en el área de Mt. Wilson y Juniper Hills.

#BobcatFire Overnight, crews were successful in bringing the containment to 90%. Today, firefighters will continue mopping up and building containment lines. Please note that firefighters and equipment will be in the Juniper Hills area, please watch out for their safety. pic.twitter.com/GuLSsBWwpd

— Angeles_NF (@Angeles_NF) October 9, 2020