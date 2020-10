Conductor muere al chocar cuando viajaba en sentido contrario en el Freeway 101 de Los Ángeles

La madrugada de este jueves un hombre condujo su auto en sentido contrario en el carril de la autopista que va en sentido norte en el Freeway 101 perdiendo la vida e hiriendo a alguien tras estrellarse.

Cerca de la 1 de la mañana de este jueves, el conductor habría conducido sentido sur usando los carriles que van hacia el norte y se estrelló cerca de la salida de Hollywood Boulevard.

TRAFFIC ALERT: A driver going the wrong way on the 101 Freeway in Hollywood early Thursday morning was killed in a violent wreck which also sent a second person to the hospital. The northbound side of the 101 Freeway was closed, but have since reopened. https://t.co/a5aRS07yhd pic.twitter.com/ghscglB9UK

