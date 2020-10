Huracán Delta alcanza Categoría 3 rumbo a Louisiana, adonde llegará el viernes

El gobernador declaró estado de emergencia en Louisiana, donde se espera el sexto ciclón cuando aún no se recuperan del paso de Laura

El huracán Delta ganó en organización en el Golfo de México y alcanzó Categoría 3, se espera que las condiciones del huracán y la marejada ciclónica potencialmente mortal comiencen a lo largo de partes de la costa norte del Golfo el viernes.

A las 4:00 PM CDT del jueves 8 de octubre, el centro de Delta estaba ubicado cerca de los 24.8 N, 93.4 O con una velocidad de traslación de 12 mph. hacia el noroeste y va a mantener ese rumbo hasta la noche, cuando girará hacia el norte y a partir del viernes por la noche de nuevo hacia el noreste, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

La presión central mínima era de 959 mb con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 115 mph, según el parte del NHC.

Tropical-storm-force winds from Hurricane #Delta are likely to start along the southwestern Louisiana and upper Texas coasts Friday morning. The greatest risk of hurricane-force winds is for parts of southwestern Louisiana later on Friday. https://t.co/BveI7sn7Jm pic.twitter.com/jrYjMoVMJs — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020

Los vientos con fuerza de huracán de Delta se extienden hasta 35 millas (55 kilómetros) del centro y los de tormenta tropical (más débiles) hasta 125 millas (205 kilómetros).

El mayor peligro de Delta para la costa es el aumento del nivel del mar a causa de la combinación de la marejada ciclónica y la marea, que puede alcanzar un máximo de 11 pies (3,3 metros) en algún punto de Louisiana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) pronosticó entre 6 a 10 pulgadas de lluvia durante el viernes en áreas del oeste de Louisiana, con riesgo moderado de inundaciones:

There is a moderate risk of flash flooding across portions of western Louisiana, especially Friday and Friday night, in association with Hurricane #Delta. @NWSWPC is forecasting 6-10" of rain, with isolated totals of 15" for these areas. https://t.co/duExlAtXUn pic.twitter.com/JpcEHSYaDo — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020

También hay zonas de Texas, Louisiana y Mississippi en riesgo de inundaciones costeras y marejadas peligrosas, que pueden llegar a ser de 7 a 11 pies sobre el nivel del terreno:

Storm surge warnings for #Delta remain in effect for parts of the upper Texas, Louisiana, and Mississippi coasts. The highest surge (7-11 ft above ground level) is likely to be between the Rockefeller Wildlife Refuge and Morgan City, including Vermilion Bay. pic.twitter.com/ueTrB9NYa0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2020

Debilitado tras haber impactado en la Península de Yucatán (México), donde causó inundaciones y daños económicos, Delta recobró este jueves fuerzas camino de Louisiana sobre las cálidas aguas del Golfo de México y esta misma noche puede alcanzar de nuevo categoría de huracán mayor.

La zona del impacto, de acuerdo con los avisos del NHC, abarca desde Sabine Pass hasta Morgan City, en la costa de Louisiana, pero también están en vigor advertencias para zonas costeras de Texas y Mississippi.

Las autoridades han instado a la población de la zona a prepararse y buscar refugio en lugares seguros, y el gobernador de Louisiana John Bel Edwards declaró el estado de emergencia el martes.

Según el portal Accuweather, va a ser la primera vez en la historia que un huracán con nombre de letra del alfabeto griego -se usan cuando se acaba la lista de nombres anual- toque tierra en territorio estadounidense.

En esta muy activa temporada ciclónica en el Atlántico han sido diez las tormentas con nombre que han tocado tierra en territorio continental de EE.UU., según ese medio.

Pero, además, Delta descargará copiosas lluvias que pueden llevar a inundaciones repentinas y desbordes de ríos, propiciar la formación de tornados en Louisiana y Mississippi, y producir un fuerte oleaje en la parte norte y oeste del Golfo de México.

Con información de EFE