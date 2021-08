Hombre hispano muere atropellado por grúa en cruce de Broadway y 54 St.

Un residente hispano falleció la noche de este miércoles después de ser atropellado por el conductor de una grúa, quien se dio a la fuga.

Detectives de la División Central de Tráfico del Departamento de Policía de Los Ángeles investigan el caso que ocurrió a las 9:55 p.m., cuando el hombre hispano, de entre 40 a 50 años, cruzaba Broadway en un cruce de peatones señalado en 54 St.

Las autoridades pidieron la colaboración del público y anunciaron una recompensa de $50,000 para quien proporcione información que ayude a la identifiación y arresto del culpable.

Need the public's assistance in identifying the driver & veh of a fatal hit & run that occurred in @LAPDNewton at Broadway & 54th St. There is a $50K Reward that leads to the arrest & conviction of the driver, see bulletin. @KCBSKCALDesk @NBCLA @KTLAnewsdesk @ABC7 @FOXLA pic.twitter.com/q89E3ACSZ1

— LAPDCTD (@LAPDCTD24) August 12, 2021