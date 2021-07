Persona baleada en Hollywood por policía tenía encendedor con mango en forma de pistola

La persona que fue baleada por la policía la semana pasada en el Paseo de la Fama de Hollywood tenía un encendedor con una pistola como mango, informó este martes el mando policiaco del condado de Los Ángeles, Michel Moore.

Inicialmente, el Departamento de Policía de Los Ángeles había notificado que un hombre no identificado, en el incidente ocurrido el jueves pasado, tenía una réplica de una pistola.

Investigators have released the following images related to today's officer-involved-shooting in Hollywood. pic.twitter.com/aHKf90ZqW0

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 16, 2021