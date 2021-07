Error de cálculo de escuadrón antibombas causó explosión de fuegos artificiales

La explosión del pasado 30 de junio, que dejó a 17 personas heridas, se debió por un error de cálculo cometido por el equipo antibombas cuando realizaba un decomiso de fuegos artificiales en una casa de Los Ángeles, informaron autoridades del condado.

El jefe de la policía del condado de Los Ángeles, Michel Moore, indicó que cinco integrantes del escuadrón ya fueron removidos de sus funciones de campo en tanto continúa la investigación de los hechos.

Debido a lo inusual que resultó la explosión y de ver sus consecuencias, el Departamento de Policía de Los Ángeles y el FBI revisaron sus protocolos referentes a la detonación de explosivos.

El error de los miembros del equipo antibombas estuvo en no calcular el peso de los explosivos sin la ayuda de una balanza, para después hacerlos detonar dentro de una cámara, cuyo nombre oficial es depósito de contención total, la cual no contuvo la carga introducida en su interior.

