Perros policía que hieren y matan en California

El proyecto de ley AB 742 del asambleísta Corey Jackson (D-San Bernardino) podría poner fin al uso de perros policía de ataque en California y atribuiría la muerte o lesiones corporales graves al adiestrador del canino que ha sido usado como fuerza letal.

El Proyecto de Ley 742 de la Asamblea limitaría el uso de perros policía para arrestos, aprehensiones y control de multitudes en el estado.

Los partidarios del proyecto de ley dijeron que los agentes tienen un largo historial de atacar y brutalizar a personas de color con perros policía.

Los departamentos de policía se han manifestado en contra de la ley, diciendo que utilizan los perros para evitar la pérdida de vidas como táctica de distensión.

Joseph Malott, un estudiante de arquitectura fue atacado y mordido por un perro policía, en Walnut Creek, durante una manifestación de Black Lives Matter. Crédito: CORTESIA ACLU | Cortesía

Paliza y muerte de un latino

Un extenso reporte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU California Action) titulado Weaponizing Dogs: The Brutal and Outdated Practice of Police Attack Dogs (Armando perros, la brutal y anticuada práctica de perros de ataque policial), examinó el uso de perros de ataque para morder y mutilar a individuos, incluyendo niños.

”Mi hermano David estaba en problemas médicos y buscó ayuda, pero en lugar de eso, los alguaciles desplegaron su perro policía para morderlo varias veces”, dijo Chris Silva, hermano de David Silva.

El 7 de mayo de 2013, David buscó ayuda en Kern Medical Center, y de ahí lo emitieron a un centro de salud mental cercano.

Mientras esperaba a ser atendido, se quedó dormido y guardias de seguridad intentaron moverlo. Luego, cruzó la calle y se durmió frente al centro de salud.

David Silva, el hombre de 33 años que murió por las mordeduras de un perro policía y la golpiza que le propinaron alguaciles del condado Kern. Crédito: CORTESÍA ACLU

Alguien llamó a la oficina del Alguacil del condado de Kern (KCSO) sobre una persona presuntamente “ebria”.

Un oficial intentó despertar a David frotándolo en su pecho, y aunque el hombre quiso levantarse se cayó más de una vez.

El agente declaró que consideró que la respuesta de David era una falta de cooperación y ordenó a su perro policía que atacara de manera repetida al hombre que sufría la crisis de salud mental.

Llegaron más alguaciles. Lo golpearon con porras, lo ataron con una correa y le colocaron una capucha para escupirlo. David comenzó a vomitar y finalmente murió.

“Era como un trozo de carne”

Una demanda que precedió a la muerte de David Silva involucró acusaciones de muerte por negligencia y fuerza excesiva, fue resuelta en 2016 con un acuerdo de $3.4 millones, según la firma de abogados Chain, Cohn y Stiles.

Sin embargo, la muerte de Silva, quien tenía 33 años, provocó protestas y llamados a un mayor escrutinio de las fuerzas del orden, particularmente en el uso de perros policía para someter a un individuo.

“Las preguntas sin respuesta persisten: ¿por qué, cuando David estaba experimentando dolor o trauma, no se llamó a la policía para que respondiera, o a alguien con experiencia en salud [mental] y por qué el agente soltó un perro policía para atacar a David que estaba profundamente dormido?”, cuestionó Chris Silva.

Una llamada al 911 de un testigo de la brutalidad policial fue parte del argumento que documentaron los abogados para el veredicto millonario.

“Hay un hombre tirado en el suelo y sus agentes de policiía le dieron una paliza y lo mataron”, dice la persona que llamó a los despachadores del 911. “Lo tengo todo grabado en una cámara de vídeo. Grabamos todo en vídeo”.

“Era como un trozo de carne”, dijo más tarde la persona que llamó a Los Angeles Times. “Les decíamos: ‘Está muerto’. Ustedes ya lo mataron’”.

Perros de ataque sin control

El informe de la ACLU, basado en el análisis de datos oficiales, políticas y registros públicos obtenidos de 37 agencias policiales de California, encontró que la policía está utilizando perros de ataque para infligir lesiones graves a personas que no representan un peligro ni para los oficiales ni para las personas.

Además, la ACLU señala que la policía está utilizando perros de ataque específicamente para morder y amenazar a personas que experimentan una crisis de salud conductual. En varios casos, la policía no pudo controlar a sus perros de ataque, que regularmente atacaban a los transeúntes y no dejaban de atacar cuando los llamaban.

“La gran mayoría de los californianos gravemente heridos por perros de ataque de la policía no están armados con ningún arma, según datos reportados por las agencias policiales al Departamento de Justicia de California”, dijo Carmen-Nicole Cox, directora de asuntos gubernamentales de ACLU California Action.

“El estado de California debe actuar con urgencia para proteger al público y promulgar legislación que aborde el uso de perros de ataque por parte de las agencias policiales”, añadió.

La Opinión preguntó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por el número de perros K-9 que tienen, cuántos sospechosos de delitos graves fueron detenidos el año pasado y los protocolos para el uso de los K-9.

“Según el capitán de la División Metropolitana, no pueden atender su solicitud en este momento”, dijo en un correo, la oficial Norma Eisenmann, portavoz del LAPD.

Sin embargo, Carmen-Nicole Cox declaró que “los residentes de Los Ángeles merecen algo mejor. Han sido objeto de injusticia racial por parte de las fuerzas del orden durante décadas. En cuanto a los perros de ataque de la policía, en la década de 1980, la policía de Los Ángeles se refería a los sospechosos afroamericanos como “galletas para perros”.

Añadió que, en la década de 1990, el LAPD centró sus despliegues de perros de ataque en vecindarios afroamericanos y latinos sin tener en cuenta las tasas de criminalidad o los delitos.

“Entre 2004 y 2012, el 89% de las personas atacadas por perros policía del Alguacil del condado de Los Ángeles eran afroamericanos y latinas. En 2022, Ernest Burnwell, un ex encargado del alguacil del condado de Los Ángeles dijo: “los perros policía muerdes porque puedes… No hay leyes que los impidan”.

Carmen-Nicole Cox manifestó que, en una solicitud de registros reciente, el LAPD no presentó ni un solo registro que indique la disciplina de los oficiales por el uso de perros de ataque.

Los angelinos necesitan AB 742. El proyecto de ley será discutido la próxima semana en la Asamblea estatal.

Brutalidad desatada de los perros policía

Además, el despliegue policial de perros de ataque ha provocado lesiones graves y muertes, según una opinión médica experta publicada por un equipo de Doctores por los Derechos Humanos (PHR).

En “Brutalidad desatada: una opinión médica experta sobre los daños a la salud causados por los perros de ataque de la policiía de California”, un equipo multidisciplinario de médicos realizó una revisión de la literatura científica y analizó datos de 30 casos en California relacionados con mordeduras de perros policiales en los últimos años.

Los 30 casos fueron obtenidos por la ACLU del Sur de California a través de la Ley de Registros Públicos de California y mediante litigios presentados en nombre de personas lesionadas por caninos de la policía, que luego la organización compartió con PHR para una revisión médica independiente.

“Los californianos han sufrido daños físicos y psicológicos extremos debido a la brutalidad desatada de los perros de ataque policiales”, dijo Altaf Saadi, neurólogo del Hospital General de Massachusetts y coautor del informe.

“Las mordeduras de los perros de ataque de la policía, que son desproporcionadamente utilizados como armas contra los californianos afroamericanos [y latinos], causan heridas profundas y duraderas que a menudo resultan en dolor a largo plazo y discapacidad permanente, incluyendo lesiones nerviosas, pérdida de función de brazos y piernas, desfiguración y problemas psicológicos duraderos. Trauma”, agregó.

Violencia con tintes raciales

El reporte de ACLU afirma que la policía utiliza perros de ataque para perpetrar violencia racializada.

Los datos estatales sobre el uso de la fuerza muestran que las personas de color, en particular los californianos afroamericanos son más propensos a sufrir las graves lesiones infligidas por los perros de ataque de la policía.

En todo el estado, dos tercios de los californianos gravemente heridos por perros policía son personas de color. Los afroamericanos tiene 2.6 más probabilidades de resultar gravemente heridos por los perros de ataque de la policía que los blancos.

Los datos nacionales sobre el uso de la fuerza también muestran que la policía utiliza con mayor frecuencia perros de ataque para morder a niños y hombres afroamericanos.

“Este patrón de violencia racializada también se puede observar a nivel local”, indica el reporte de la ACLU. “En Sacramento, la policía dirigió el 43% de los perros de ataque policiales contra los afroamericanos, que representan sólo 14% de la población de la ciudad”.

Según datos del censo y datos sobre el uso de la fuerza recopilados por KTVU del Área de la Bahía, la policía usa desproporcionadamente perros de ataque contra los residentes afroamericanos.

En San José, 14% de las víctimas de mordeduras de perros de ataques policiales eran afroamericanos, aunque apenas representan el 3% de la población de la ciudad.

En Richmond, durante un período de cinco años, más del 54% de las personas mordidas por perros de ataque policiales eran afroamericanos. En la ciudad, los afroamericanos son el 18,4% .

En Fairfield, en el mismo período, más del 61% de las personas mordidas por perros de ataque policiales eran afroamericanos. Ellos integran apenas el 16% de la población.

De manera similar, en Bakersfield, en 2020, el 89% de los ataques de perros policía que resultaron en lesiones graves fueron contra una persona afroamericana o latina, aunque los residentes negros y latinos en conjunto representan el 59% de la población de la ciudad.

“Solo le gusta la carne oscura”

“El uso racializado de perros de ataque policial por parte del Departamento de Policía de Bakersfieldb también se evidencia en el hecho de que su uso por parte de sus agentes se concentra en sus comunidades que son predominantemente afroamericanas y latinas”, indica la ACLU.

En una investigación de Asuntos Internos, en el Departamento de Policía de San Diego.

En un incidente del 27 de junio de 2021, un grupo de oficiales, -incluyendo un oficial K-9 y su perro- arrestaron a numerosos sospechosos de azar ilegales dentro de un negocio.

Mientras un oficial esposaba a una mujer, varias grabaciones de cámaras corporales capturaron al sargento Brandon Woodland diciendo que el perro no mordería a un oficial blanco porque “Solo le gusta carne oscura”.

Los informes de investigación describen a la mujer como asiática o hispana. El oficial que la esposaba es blanco.

Aunque Woodland dijo que lamentaba la declaración y reconoció que era inapropiada el SDPD lo suspendió ocho días hábiles, le otorgó un traslado disciplinario a otra división, lo retiró de sus funciones colaterales como sargento de entrenamiento de campo y le exigió que asistiera a 40 horas de capacitación sobre diversidad cultural.