Dos muertos por tiroteo en una fiesta privada cerca de universidad en Northridge

Dos personas murieron en un tiroteo que estalló en un local de eventos en un centro comercial cerca del campus de la California State University (CSU) en Northridge el viernes por la noche, según informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que, aproximadamente a las 11:00 p.m. del 2 de octubre, oficiales respondieron a los reportes de una gran fiesta, en el área de la intersección de Nordhoff Street y Reseda Boulevard.

Al llegar al lugar, los agentes pidieron a los organizadores de la reunión que suspendieran el evento, pero en un momento, se escucharon disparos.

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Una persona que asistió a la fiesta captó en video el momento en que la multitud se encontraba bailando cuando ocurrieron los disparos, mientras se escuchaba a una persona decir: “¡Todos fuera! ¡Todos fuera!”.

Funcionarios del LAPD dijeron que las dos personas que fallecieron por los disparos eran un hombre y una mujer, ambos de entre 18 y 25 años, que fueron declarados muertos en el lugar del tiroteo. Las autoridades no dieron a conocer públicamente las identidades de las dos víctimas.

Un testigo, que solicitó permanecer en el anonimato, declaró que el incidente ocurrió de una forma muy rápida.

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“Este tipo sacó una pistola de la cintura y atacó a una persona, ¡bum! Luego se dio la vuelta para atacar a otro, pero falló por completo y le dio a alguien más por la espalda”, relató el testigo.

Después del tiroteo, se registró una gran presencia de oficiales del LAPD y vehículos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

La tercera persona lesionada por el sospechoso escapó del lugar después de la balacera, mientras que las autoridades continuaron el sábado con sus intentos por identificarla y establecer contacto con ella.

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Los oficiales del LAPD mantuvieron a decenas de personas, con las manos esposadas o atadas con bridas de plástico, que permanecieron en fila a la espera de ser interrogadas durante la investigación del tiroteo.

Las personas fueron escoltadas fuera del local Artist Lounge, que está ubicado en el segundo piso del University Plaza, centro comercial ubicado en 9124 Reseda Boulevard, cerca del California State University, en Northridge.

Hasta la mañana de este domingo, las autoridades no habían proporcionado una descripción del responsable del tiroteo, quien seguía prófugo.

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